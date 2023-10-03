Шойгу раскрыл планы по второй мобилизации в России
Министр не стал скрывать от россиян то, что их очень волнует
03 октября 2023, 16:24, ИА Амител
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что планов по дополнительной мобилизации нет, сообщает РИА Новости.
"Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции", – отметил он 3 октября на селекторном совещании с руководящим составом ВС России.
Министр уточнил, что именно благодаря патриотам в армии достаточно военнослужащих.
"Во многом этому способствует твердая патриотическая позиция наших граждан, которые активно пополняют ряды защитников Отечества", – подчеркнул он.
Напомним, 29 сентября такую же информацию сообщили в Генеральном штабе ВС РФ.
"Никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет", – указал контр-адмирал Владимир Цимлянский.
11:33:30 04-10-2023
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