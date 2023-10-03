Шойгу раскрыл планы по второй мобилизации в России

Министр не стал скрывать от россиян то, что их очень волнует

03 октября 2023, 16:24, ИА Амител

Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что планов по дополнительной мобилизации нет, сообщает РИА Новости. "Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции", – отметил он 3 октября на селекторном совещании с руководящим составом ВС России. Министр уточнил, что именно благодаря патриотам в армии достаточно военнослужащих. "Во многом этому способствует твердая патриотическая позиция наших граждан, которые активно пополняют ряды защитников Отечества", – подчеркнул он. Напомним, 29 сентября такую же информацию сообщили в Генеральном штабе ВС РФ. "Никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет", – указал контр-адмирал Владимир Цимлянский.