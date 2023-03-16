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Шойгу созвонился с главой Пентагона

Диалог состоялся по инициативе США

16 марта 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: es.mil.ru
Фото: es.mil.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу по инициативе США провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином, сообщает Минобороны РФ.

В ходе диалога министры, в частности, обменялись мнениями о причинах и последствиях инцидента с крушением американского беспилотника 14 марта в Чёрном море.  

"Сергей Шойгу указал, что причиной инцидента стали действия США по несоблюдению заявленной Российской Федерацией зоны ограничения полётов, установленной в связи с проведением специальной военной операции, а также усиление разведывательной деятельности против интересов Российской Федерации", – рассказали в военном ведомстве. 

Шойгу также отметил, что полёты американских стратегических беспилотников у побережья Крыма "имеют провокационный характер, что создаёт предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне", подчёркивают в министерстве. Однако РФ не заинтересована в таком развитии событий, но на все провокации "будет и впредь реагировать соразмерно".

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские истребители не сбивали американский дрон в Чёрном море.

Комментарии 3

  • Дрон не сбивали,всего лишь устроили вихревые потоки внизу его фюзеляжа.Воздух и вода привели к гибели дорогого беспилотника.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Как только получили серпом по "Жнецу",сразу же захотели поговорить!
    16 марта, Гость   Ответить
  • Помнится как на Балтике замечательный пилот Василий Цымбал норвежский "Орион" опустил. Не перевелись асы в нашей Авиации.
    16 марта, Гость   Ответить
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