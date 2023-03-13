В Китае назвали сигналы о начале третьей мировой войны, которые подают США

Американские "большие боссы" видят в глобальных конфликтах способ заработать денег

13 марта 2023, 12:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Китае предложили обратить внимание на внешнюю и внутреннюю политику США, чтобы оценить риски возникновения новой мировой войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайскую газету Global Times.

"Высокие траты США на оборону говорят о большом риске глобальной войны", – отмечает издание.

Большая часть бюджета Штатов уходит на разработку нового наступательного вооружения и военных технологий. Военно-промышленный комплекс занимает одну из ключевых ролей в американской политике.

В материале указали, что в 2023 году утверждённый бюджет США на оборону составил 842 млрд долларов – это в четыре раза превышает оборонный бюджет Китая.

Также подчеркнули, что "большие боссы с Уолл-стрит и из Белого дома" видят в глобальных конфликтах способ заработать денег, при этом не обращая внимания, что эти столкновения негативно влияют на весь мир.