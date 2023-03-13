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В Китае назвали сигналы о начале третьей мировой войны, которые подают США

Американские "большие боссы" видят в глобальных конфликтах способ заработать денег

13 марта 2023, 12:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Китае предложили обратить внимание на внешнюю и внутреннюю политику США, чтобы оценить риски возникновения новой мировой войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайскую газету Global Times.

"Высокие траты США на оборону говорят о большом риске глобальной войны", – отмечает издание.

Большая часть бюджета Штатов уходит на разработку нового наступательного вооружения и военных технологий. Военно-промышленный комплекс занимает одну из ключевых ролей в американской политике.

В материале указали, что в 2023 году утверждённый бюджет США на оборону составил 842 млрд долларов – это в четыре раза превышает оборонный бюджет Китая.

Также подчеркнули, что "большие боссы с Уолл-стрит и из Белого дома" видят в глобальных конфликтах способ заработать денег, при этом не обращая внимания, что эти столкновения негативно влияют на весь мир.

Комментарии 10

  • Где смысл в первом абзаце?, его понимаешь только после перехода по ссылке на другой источник.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Давно понятно, что все только начинается и мужичье до 60 все выкосят под корень.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Они их ещё с конца второй мировой подают! Вспомните хотя бы план операции "Немыслимое"!? Стервяцы!!! Ни кто не может им по зубам надавать...!
    13 марта, Гость   Ответить
  • Если сорвется в ядерную, выкосит всех
    13 марта, Гость   Ответить
  • в четыре раза превышает оборонный бюджет Китая -- и примерно в 15 раз российский
    13 марта, Гость   Ответить
  • Китай пошел по пути несменяемости власти, и мы знаем к чему это приведет.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Китай пошел по пути несменяемости власти, и мы знаем к чему это приведет- да, Меркель вам в пример...
    13 марта, Гость   Ответить
  • да, Меркель вам в пример ***** Вы удивитесь, но как до избрания канцлерин жила в Берлине в доме 19 века постройки с окнами на музеуминзель (остров музеев), так и живёт. Вся охрана у подъезда - ДВА полицейских! По утрам как сама ходила в бекерай (булочная) за брётхен (булочки), так и ходит!
    13 марта, Гость   Ответить
  • "и мы знаем к чему это приведет." --- Гость, вы знаете? И к чему?
    13 марта, Гость   Ответить
  • Гость, вам лично докладывают, сколько у кого охраны, где она расположена, и кто куда ходит за булочками?
    13 марта, Гость   Ответить
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