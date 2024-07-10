"Шрек 5" выйдет в июле 2026 года

Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас вернутся к своим ролям

10 июля 2024, 07:45, ИА Амител

Кадр из мультфильма "Шрек" (2001)

Студия DreamWorks анонсировала "Шрека 5". Мультфильм будут показывать в кинотеатрах с 1 июля 2026 года – спустя 16 лет после выхода четвертой части.

К своим персонажам вернутся Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас. Режиссером стал Уолт Дорн, сценарист второго и третьего "Шреков".

Трейлера и подробностей о сюжете картины пока нет.

В июне актер Эдди Мерфи рассказывал, что в будущем выйдет отдельный фильм про Осла, его производство начнется после выхода пятого "Шрека".