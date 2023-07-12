Шторм выдержали. В БСК рассказали, как электросети Барнаула пережили шквалистый ветер

В Барнауле минувшей ночью бушевала гроза

12 июля 2023, 17:03, ИА Амител

Последствия шторма в пригороде Барнаула / Фото: Минпромэнерго Алтайского края

Вечером 11 июля и ночью 12 июля в Барнауле и пригородных районах бушевала непогода: гроза, град, ливни, шквалистый ветер.

При этом в диспетчерскую службу Барнаульской сетевой компании не поступило ни одной заявки об аварийном отключении электроэнергии.

"Сети БСК выдержали ночной шторм — за этой короткой фразой скрыта большая работа, которая постоянно ведётся в нашей компании. Ежегодно в рамках инвестиционной программы мы обновляем и реконструируем электросетевое хозяйство. Так, в 2021–2022 годах БСК повысила надежность энергоснабжения для жителей Центрального района, нагорной части города и посёлков Пономарёвка и Лебяжье. Всего в 2022 году на ремонт трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий краевой столицы затрачено 63 миллиона рублей. В 2023 году мы продолжаем работать в этом направлении — запланирован ремонт оборудования на 211 подстанциях. Также отремонтируем 63,6 км воздушных и кабельных линий", — рассказал генеральный директор Барнаульской сетевой компании Андрей Лавринец.

ООО "БСК" обслуживает более 3200 км электрических сетей и около 1200 трансформаторных подстанций в городе Барнауле.