Штраф за курение в школе увеличат до уровня "серьезный сигнал"

В Госдуме отмечают, что действующее наказание не помогает повысить ответственность нарушителей

18 июня 2025, 10:29, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Штраф за курение табака, никотиносодержащей продукции или электронных устройств в образовательных учреждениях намерены увеличить до 3 тыс. рублей, пишет "Парламентская газета". Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

"Действующие штрафы в размере 500–1500 рублей не всегда оказывали достаточный профилактический эффект", – отмечает издание.

По словам авторов законопроекта, больше половины всех курильщиков начали курить именно в школьном возрасте, а появление электронных сигарет и новых никотиносодержащих продуктов только усугубляет указанную проблему, а ужесточение наказания "позволит повысить эффективность профилактической работы".

"Штрафы до трех тысяч рублей – это серьезный сигнал для тех, кто пренебрегает запретами и ставит под угрозу здоровье подрастающего поколения", – подчеркнул депутат Госдумы Никита Чаплин.

По мнению парламентария, новые меры повысят ответственность нарушителей и помогут снизить количество случаев курения вблизи детей.

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