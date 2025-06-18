Штраф за курение в школе увеличат до уровня "серьезный сигнал"
В Госдуме отмечают, что действующее наказание не помогает повысить ответственность нарушителей
18 июня 2025, 10:29, ИА Амител
Штраф за курение табака, никотиносодержащей продукции или электронных устройств в образовательных учреждениях намерены увеличить до 3 тыс. рублей, пишет "Парламентская газета". Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.
"Действующие штрафы в размере 500–1500 рублей не всегда оказывали достаточный профилактический эффект", – отмечает издание.
По словам авторов законопроекта, больше половины всех курильщиков начали курить именно в школьном возрасте, а появление электронных сигарет и новых никотиносодержащих продуктов только усугубляет указанную проблему, а ужесточение наказания "позволит повысить эффективность профилактической работы".
"Штрафы до трех тысяч рублей – это серьезный сигнал для тех, кто пренебрегает запретами и ставит под угрозу здоровье подрастающего поколения", – подчеркнул депутат Госдумы Никита Чаплин.
По мнению парламентария, новые меры повысят ответственность нарушителей и помогут снизить количество случаев курения вблизи детей.
Ранее психолог Елена Полухина рассказала amic.ru о шокирующих фактах из своей практики борьбы с вейпами и детской зависимости.
14:20:43 18-06-2025
Клоуны...Вся эта борьба - пляски с бубном и не более. Нет НИКАКИХ НАУЧНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ вреда курения...А по делу - меньше бы боролись, меньше бы народ курил. А принявшим решения депутатам надо бы вменить вернуть государству потери экономические из их личных карманов, привлечь за откровенную ложь, за вред здоровью граждан, нанесенный ими при запрете курилок, при нанесении провоцирующих психические расстройства и другие заболевания картинок на пачках, за нанесение морального вреда замазыванием сигарет в кино и на ТВ, за нанесение морального вреда и унижения курящим, которые являются в большинстве порядочными налогоплательщиками...
17:21:25 18-06-2025
а если это учителя, человек 15...но они не совсем в школе курят - выходят "за уголок"