В Госдуме придумали, как побороть желание школьников "курить заразу"

Депутат отметил, что растет количество детей, пристрастившихся к вейпам

30 мая 2025, 13:20, ИА Амител

Школьник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Депутат Госдумы Сергей Леонов предложил в российских школах внедрить комплексные программы "Школы здорового образа жизни", пишет "Парламентская газета".

Народный избранник отметил, что программы могли бы включать создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом для школьников.

"Развитие мотивации к самостоятельному заботливому отношению к здоровью, мероприятия по диспансеризации и вакцинации от инфекционных болезней, пропаганду принципов здорового образа жизни, а также информирование обучающихся о вреде курения табака и вейпов, употребления алкоголя, наркотиков", – пояснил Леонов.

По мнению парламентария, особенно важно заниматься борьбой с эпидемией вейпинга в школах.

"К сожалению, количество школьников, подверженных курению этой заразы, продолжает расти", – указал Леонов.

Ранее нарколог Елена Томинина рассказала, что никотин в вейпах опаснее, чем в табаке.