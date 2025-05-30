НОВОСТИОбщество

В Госдуме придумали, как побороть желание школьников "курить заразу"

Депутат отметил, что растет количество детей, пристрастившихся к вейпам

30 мая 2025, 13:20, ИА Амител

Школьник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru
Школьник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Депутат Госдумы Сергей Леонов предложил в российских школах внедрить комплексные программы "Школы здорового образа жизни", пишет "Парламентская газета".

Народный избранник отметил, что программы могли бы включать создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом для школьников.

"Развитие мотивации к самостоятельному заботливому отношению к здоровью, мероприятия по диспансеризации и вакцинации от инфекционных болезней, пропаганду принципов здорового образа жизни, а также информирование обучающихся о вреде курения табака и вейпов, употребления алкоголя, наркотиков", – пояснил Леонов.

По мнению парламентария, особенно важно заниматься борьбой с эпидемией вейпинга в школах.

"К сожалению, количество школьников, подверженных курению этой заразы, продолжает расти", – указал Леонов.

Ранее нарколог Елена Томинина рассказала, что никотин в вейпах опаснее, чем в табаке.

Подросток на улице / Изображение создано с помощью нейросети Dall-E

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Иногда дети по несколько лет скрывают от родителей, что "парят" вейп. А потом понимают, что сформировалась зависимость, и просят помочь
НОВОСТИЗдоровье

Госдума депутаты

Комментарии 7

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Гость

13:40:33 30-05-2025

- "Народный избранник отметил, что программы могли бы включать создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом для школьников." ----- Уважаемая Зин, а деньги где? Ибо у нас специфическая страна, за все надо платить, а с особой духовностью не проживешь..

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Кхм...

14:17:03 30-05-2025

Господи, ещё один "физкультурник"...

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Гость

15:07:54 30-05-2025

Может просто запретить эти парилки в России, как уже сделали во многих странах. Или уголовка за продажу детям, а не штраф

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5

15:26:54 30-05-2025

Нужно ежедневно всех детей проверять на курение вейп, если таковой находится - родителей лишать родительских прав, штраф 500 000р, а юного курильщика в колонию для малолеток.

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Кхм...

17:09:18 30-05-2025

5 (15:26:54 30-05-2025) Нужно ежедневно всех детей проверять на курение вейп, если т... Да сразу "до седьмого колена".🤣

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Элен без ребят

21:02:22 30-05-2025

увлекательная диспансеризация и вакцинация, как альтернатива курению? меня щас в лоскуты порвет🤣

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Гость

11:49:19 01-06-2025

Мы смеемся над депутатами, чиновниками, удивляемся их жадности и тупости.. Весь мир смеется над нами.

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