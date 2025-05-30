В Госдуме придумали, как побороть желание школьников "курить заразу"
Депутат отметил, что растет количество детей, пристрастившихся к вейпам
30 мая 2025, 13:20, ИА Амител
Депутат Госдумы Сергей Леонов предложил в российских школах внедрить комплексные программы "Школы здорового образа жизни", пишет "Парламентская газета".
Народный избранник отметил, что программы могли бы включать создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом для школьников.
"Развитие мотивации к самостоятельному заботливому отношению к здоровью, мероприятия по диспансеризации и вакцинации от инфекционных болезней, пропаганду принципов здорового образа жизни, а также информирование обучающихся о вреде курения табака и вейпов, употребления алкоголя, наркотиков", – пояснил Леонов.
По мнению парламентария, особенно важно заниматься борьбой с эпидемией вейпинга в школах.
"К сожалению, количество школьников, подверженных курению этой заразы, продолжает расти", – указал Леонов.
Ранее нарколог Елена Томинина рассказала, что никотин в вейпах опаснее, чем в табаке.
13:40:33 30-05-2025
- "Народный избранник отметил, что программы могли бы включать создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом для школьников." ----- Уважаемая Зин, а деньги где? Ибо у нас специфическая страна, за все надо платить, а с особой духовностью не проживешь..
14:17:03 30-05-2025
Господи, ещё один "физкультурник"...
15:07:54 30-05-2025
Может просто запретить эти парилки в России, как уже сделали во многих странах. Или уголовка за продажу детям, а не штраф
15:26:54 30-05-2025
Нужно ежедневно всех детей проверять на курение вейп, если таковой находится - родителей лишать родительских прав, штраф 500 000р, а юного курильщика в колонию для малолеток.
17:09:18 30-05-2025
5 (15:26:54 30-05-2025) Нужно ежедневно всех детей проверять на курение вейп, если т... Да сразу "до седьмого колена".🤣
21:02:22 30-05-2025
увлекательная диспансеризация и вакцинация, как альтернатива курению? меня щас в лоскуты порвет🤣
11:49:19 01-06-2025
Мы смеемся над депутатами, чиновниками, удивляемся их жадности и тупости.. Весь мир смеется над нами.