Штраф за оскорбление педагогов могут ввести в России

Размер взыскания варьируется от 5 тыс. рублей для физических лиц до 700 тыс. рублей для юридических лиц

07 октября 2024, 13:20, ИА Амител

Педагог на уроке / Фото: unsplash.com

Законопроект об административной ответственности за оскорбление педагогов внесут в Госдуму. Его подготовили зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова, депутат Александр Терентьев и глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, пишут "Известия".

"Сегодня жалоб от педагогов поступает очень много, и все они говорят о том, что закон в подавляющем большинстве случаев оказывается на стороне учеников и родителей, а учитель один на один остается со своими проблемами", – пояснил автор инициативы Сергей Миронов.

За публичное оскорбление учителя при исполнении обязанностей граждане могут получить штраф от 5 до 20 тыс. рублей, должностные лица – от 50 до 100 тыс. рублей, юрлица – от 200 до 500 тыс. рублей.

Если оскорбление разместят в Сети, то штраф для граждан составит от 10 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тыс. рублей, юрлиц – от 500 до 700 тыс. рублей.

Законопроект уже поддержало Минпросвещения. Сейчас его направили на отзыв в Верховный суд и правительство РФ.

Напомним, Лантратова еще в мае 2024 года высказала саму инициативу дополнить КоАП РФ статьей "Оскорбление педагогического работника".