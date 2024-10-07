Штраф за оскорбление педагогов могут ввести в России
Размер взыскания варьируется от 5 тыс. рублей для физических лиц до 700 тыс. рублей для юридических лиц
07 октября 2024, 13:20, ИА Амител
Законопроект об административной ответственности за оскорбление педагогов внесут в Госдуму. Его подготовили зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова, депутат Александр Терентьев и глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, пишут "Известия".
"Сегодня жалоб от педагогов поступает очень много, и все они говорят о том, что закон в подавляющем большинстве случаев оказывается на стороне учеников и родителей, а учитель один на один остается со своими проблемами", – пояснил автор инициативы Сергей Миронов.
За публичное оскорбление учителя при исполнении обязанностей граждане могут получить штраф от 5 до 20 тыс. рублей, должностные лица – от 50 до 100 тыс. рублей, юрлица – от 200 до 500 тыс. рублей.
Если оскорбление разместят в Сети, то штраф для граждан составит от 10 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тыс. рублей, юрлиц – от 500 до 700 тыс. рублей.
Законопроект уже поддержало Минпросвещения. Сейчас его направили на отзыв в Верховный суд и правительство РФ.
Напомним, Лантратова еще в мае 2024 года высказала саму инициативу дополнить КоАП РФ статьей "Оскорбление педагогического работника".
13:34:19 07-10-2024
Профессия учителя обесценилась. Одни нарративы пропаганды.
16:04:07 07-10-2024
Гость (13:34:19 07-10-2024) Профессия учителя обесценилась. Одни нарративы пропаганды. ... меняйте школу
16:05:17 07-10-2024
в Сингапуре и пр. странах такой закон принят года 2 назад уже. Это всемирный тренд - трястись над дитятками и кошмарить всех контактеров в ними - нянь, тренеров, учителей, врачей и тп
16:18:43 07-10-2024
Ну и правильно. Учитель должен быть авторитетом для детей. А то родители вместе со своими деточками обнаглели.
21:56:31 07-10-2024
Тогда надо принять отдельные законы для всех других профессий. Почему за оскорбление учителя штраф, а , допустим, дворника или инженера - ничего? Что это за отдельная каста неприкасаемых? Вроде уже ввели штрафы за оскорбление отдельно депутатов, отдельно чиновников, отдельно верующих, а остальных можно, получается, оскорблять? А как же постулат, что перед законом все равны? Вот я пенсионер. Тоже хочу отдельный закон за оскорбление пенсионеров!
08:09:16 08-10-2024
"Сегодня жалоб от педагогов поступает очень много, и все они говорят о том, что закон в подавляющем большинстве случаев оказывается на стороне учеников и родителей, а учитель один на один остается со своими проблемами", – пояснил автор инициативы Сергей Миронов.///// То есть по закону учителя частенько виноваты в конфликтах, если в большинстве случаев закон на стороне учеников и родителей. Из высказывания Миронова видно, что учителя провоцируют учеников и родителей на негатив по отношению к ним, а потому надо ввести запрет на все формы защиты учеников и родителей?