Продажу сигарет родившимся после 2009 года хотят запретить в РФ
Соответствующий документ поддержало Министерство здравоохранения
24 октября 2024, 12:30, ИА Амител
В России обсуждают возможность запрета продажи табачной и никотиносодержащей продукции гражданам, родившимся после 31 декабря 2009 года. Минздрав готов поддержать соответствующий законопроект, сообщает "Коммерсантъ".
Проект документа подготовили депутаты Госдумы. В Минздраве заявили, что ему нужна доработка, однако в ведомстве готовы поддержать инициативу: проект соответствует государственной политике по противодействию потребления табака.
Профильная стратегия до 2035 года направлена на снижение потребления табака и его поэтапного вывода из оборота в России. С принятием запрета бюджет в 2028 году, когда появятся перешагнувшие 18-летний рубеж курильщики, может недосчитаться около 7 млрд руб. акцизов. Однако авторы законопроекта заявляют, что это нивелируется снижением расходов на лечение заболеваний, вызванных курением, и непрямых экономических потерь.
Росалкогольтабакконтроль в ответ на инициативу предупредил о возможном увеличении нелегальной продукции.
13:36:34 24-10-2024
т.е.е сейчас им можно продавать?. хватит плодить законы ради галочек
13:47:36 24-10-2024
а бухло можно будет?
14:23:20 24-10-2024
И вот в 2039 году стоит такой дядя на кассе и клянчит "Ну тетенька, ну продааайте сигареты, пажааалуйста"
15:02:00 24-10-2024
Мне в детстве взрослые дяди папиросы покупали )))
22:50:56 24-10-2024
Вот это дааааа, стоят в очереди в магазине два взрослых чела с одинаковыми обязанностями но один в правах ограничен. Дискриминация сплошная