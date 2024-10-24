Продажу сигарет родившимся после 2009 года хотят запретить в РФ

Соответствующий документ поддержало Министерство здравоохранения

24 октября 2024, 12:30, ИА Амител

Курение / Фото: unsplash.com/ Reza Mehrad

В России обсуждают возможность запрета продажи табачной и никотиносодержащей продукции гражданам, родившимся после 31 декабря 2009 года. Минздрав готов поддержать соответствующий законопроект, сообщает "Коммерсантъ".

Проект документа подготовили депутаты Госдумы. В Минздраве заявили, что ему нужна доработка, однако в ведомстве готовы поддержать инициативу: проект соответствует государственной политике по противодействию потребления табака.

Профильная стратегия до 2035 года направлена на снижение потребления табака и его поэтапного вывода из оборота в России. С принятием запрета бюджет в 2028 году, когда появятся перешагнувшие 18-летний рубеж курильщики, может недосчитаться около 7 млрд руб. акцизов. Однако авторы законопроекта заявляют, что это нивелируется снижением расходов на лечение заболеваний, вызванных курением, и непрямых экономических потерь.

Росалкогольтабакконтроль в ответ на инициативу предупредил о возможном увеличении нелегальной продукции.