Шубенков рассказал о самочувствии и "туманных" перспективах после перелома ключицы

Спортсмен не оставляет надежд посоревноваться в этом сезоне

02 июля 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: amic.ru

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, барнаулец Сергей Шубенков рассказал о своем здоровье после перелома ключицы.

В телеграм-канале спортсмен сообщил, что у него все хорошо и он идет на поправку.

"Перспективы посоревноваться в этом сезоне пока выглядят туманными, но надежды я не оставляю", – отметил легкоатлет.

Напомним, в конце июня тренер Шубенкова Сергей Клевцов сообщил, что спортсмен упал с мотоцикла и сломал ключицу. Произошедшее наставник назвал "непрофессиональным" и "абсолютно разочаровывающим" поступком.