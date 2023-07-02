Шубенков рассказал о самочувствии и "туманных" перспективах после перелома ключицы
Спортсмен не оставляет надежд посоревноваться в этом сезоне
02 июля 2023, 08:31, ИА Амител
Фото: amic.ru
Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, барнаулец Сергей Шубенков рассказал о своем здоровье после перелома ключицы.
В телеграм-канале спортсмен сообщил, что у него все хорошо и он идет на поправку.
"Перспективы посоревноваться в этом сезоне пока выглядят туманными, но надежды я не оставляю", – отметил легкоатлет.
Напомним, в конце июня тренер Шубенкова Сергей Клевцов сообщил, что спортсмен упал с мотоцикла и сломал ключицу. Произошедшее наставник назвал "непрофессиональным" и "абсолютно разочаровывающим" поступком.
09:12:09 02-07-2023
Пока одни офицеры на фронте, в окопах. Другие на квадрациклах членовредительством занимаются.
16:32:17 02-07-2023
дай бог здоровья Шубенкову!!! мысли только о нем, верим,что он еще себя покажет, пусть даже в узких кругах....