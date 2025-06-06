"Шумомеры избыточны". Эксперт прокомментировал борьбу депутатов с дорожным "рычанием"

Вице-президент НАС заявил amic.ru, что действующих норм вполне достаточно для успокоения "возмутителей автомобильной тишины"

06 июня 2025, 13:14, ИА Амител

Автомобиль пугает людей / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Предложенный на рассмотрение Госдумы законопроект об использовании на дорогах "шумомеров" для борьбы с автомобилями повышенной громкости является избыточным, поскольку действующих норм регулирования вполне достаточно, отметил в беседе с amic.ru вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Депутаты столичной гордумы (МГД) предложили федеральным коллегам принять закон, позволяющий возбуждать административные дела в отношении водителей, чьи машины слишком "рычат" на дорогах, о чем написала "Парламентская газета". Ранее такие дела можно было возбуждать только после взаимодействия с нарушителем. Согласно инициативе, необходимо установить на дорогах приборы по измерению шумов и наказывать нарушителей без общения с сотрудниками правоохранительных органов. Как это происходит с теми, кто превысил скорость, – этим автомобилистам приходят "письма счастья" (уведомления о нарушении и наказании). Для фиксации таких проступков законодатели предлагают использовать уличные камеры или "глаза" гражданских беспилотников.Антон Шапарин отметил, что хоть проблему народные избранники и артикулируют правильно, инициатива вряд ли примет форму закона.

"Наказание в виде штрафа и не только уже имеется в рамках КоАП: статья 12.5.1 – управление транспортным средством при наличии неисправностей", – напомнил собеседник.

Эта статья обязывает водителей следовать требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, который прямо запрещает внесение изменений в конструкцию выхлопной системы, а также дает перечень неисправностей, означающих запрет эксплуатации авто, напомнил эксперт.

При этом статья КоАП прямо запрещает эксплуатацию автомобилей, которые не соответствуют техрегламенту. Причем штраф – не единственное наказание, предусмотренное кодексом, добавляет Шапарин:

"Если гражданин не выполняет предписание на устранение проблемы, он может быть привлечен по статье 19.3 КоАП – неподчинение законному требованию сотрудника полиции".

Таким образом, подчеркнул собеседник, существующих норм вполне достаточно для регулирования автомобильных шумов.