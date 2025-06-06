"Шумомеры избыточны". Эксперт прокомментировал борьбу депутатов с дорожным "рычанием"
Вице-президент НАС заявил amic.ru, что действующих норм вполне достаточно для успокоения "возмутителей автомобильной тишины"
06 июня 2025, 13:14, ИА Амител
Предложенный на рассмотрение Госдумы законопроект об использовании на дорогах "шумомеров" для борьбы с автомобилями повышенной громкости является избыточным, поскольку действующих норм регулирования вполне достаточно, отметил в беседе с amic.ru вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
Депутаты столичной гордумы (МГД) предложили федеральным коллегам принять закон, позволяющий возбуждать административные дела в отношении водителей, чьи машины слишком "рычат" на дорогах, о чем написала "Парламентская газета". Ранее такие дела можно было возбуждать только после взаимодействия с нарушителем. Согласно инициативе, необходимо установить на дорогах приборы по измерению шумов и наказывать нарушителей без общения с сотрудниками правоохранительных органов. Как это происходит с теми, кто превысил скорость, – этим автомобилистам приходят "письма счастья" (уведомления о нарушении и наказании). Для фиксации таких проступков законодатели предлагают использовать уличные камеры или "глаза" гражданских беспилотников.Антон Шапарин отметил, что хоть проблему народные избранники и артикулируют правильно, инициатива вряд ли примет форму закона.
"Наказание в виде штрафа и не только уже имеется в рамках КоАП: статья 12.5.1 – управление транспортным средством при наличии неисправностей", – напомнил собеседник.
Эта статья обязывает водителей следовать требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, который прямо запрещает внесение изменений в конструкцию выхлопной системы, а также дает перечень неисправностей, означающих запрет эксплуатации авто, напомнил эксперт.
При этом статья КоАП прямо запрещает эксплуатацию автомобилей, которые не соответствуют техрегламенту. Причем штраф – не единственное наказание, предусмотренное кодексом, добавляет Шапарин:
"Если гражданин не выполняет предписание на устранение проблемы, он может быть привлечен по статье 19.3 КоАП – неподчинение законному требованию сотрудника полиции".
Таким образом, подчеркнул собеседник, существующих норм вполне достаточно для регулирования автомобильных шумов.
"Вряд ли депутаты Госдумы станут тратить время на избыточное законотворчество. Думаю, им есть чем заняться помимо этого", – убежден вице-президент НАС.
13:29:17 06-06-2025
Мера назрела), в основном по моему мнению касается любителей цикловмото, ревут лихоимцы на них спасу нет))
17:45:48 06-06-2025
Любитель тихой езды (13:29:17 06-06-2025) Мера назрела), в основном по моему мнению касается любителей... почему...а проволока?
14:06:02 06-06-2025
Машиной прорычал — самооценка поднялась
14:29:28 06-06-2025
А еще Патефон на колесах. Музыка орет из машины. Как с ними быть?
14:49:17 06-06-2025
малотобольская, в сторону 1-6 - постоянно трое газ в палас ирык, что все сигналки срабатывают. шраф должен быть высоким. Это выглядит как издевательство, это не нормальное поведение, отвлекаться от работы, чтобы сигналку отключить на авто из за ид...ов. Тут и превышение скоростного режима, и выхолоп "неисправен".
Авто с таким выхлопом должны рпиравниваться к спецтехнике 9для участия в всяких соревнованиях) и выезд на общественные дороги должен быть запрещен. А штрафы должны начинаться с КОНФИСКАЦИИ авто/мото средства нарушителя.
14:51:48 06-06-2025
ну да, а как 12.5.1 к исправным бмв и мерседесам, пердящим на ленинском, применять он подумал?
15:14:35 06-06-2025
Шумеры не избыточны - они сыграли ключевую роль в развитии мировой цивилизации
17:23:52 06-06-2025
на самом деле это большая проблема, когда несколько мотоциклов буквально кошмарят население по ночам, не дают спать людям. Нужны штрафы высокие и приборы, регистрирующие превышение шумового порога
08:08:56 07-06-2025
нужны не сколько штрафы, сколько работающие экипажи ДПС
14:43:39 09-06-2025
Гость (08:08:56 07-06-2025) нужны не сколько штрафы, сколько работающие экипажи ДПС... Работающие экипажи есть, они на Зиле каждое утро газелистов кошмарят.