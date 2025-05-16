"Уберут только опасных". Автоэксперт оценил предложение лишать прав за разные заболевания
Лидер "Синих ведерок" заявил amic.ru, что законодательные новшества не приведут к массовому аннулированию водительских документов
16 мая 2025, 12:15, ИА Амител
Массовым лишением водительских прав готовящиеся изменения в закон "О безопасности дорожного движения", обязывающие медучреждения передавать данные медосмотров МВД, не грозят, зато многие водители будут более внимательно следить за своим здоровьем, заявил в беседе с amic.ru лидер движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.
Законопроект, обязывающий медицинские учреждения направлять в правоохранительные органы сведения о медосмотрах водителей, выявленных заболеваниях и противопоказаниях, касающихся управления транспортными средствами, поддержан комитетом Госдумы по транспорту во втором чтении, пишет "Парламентская газета". Данные будут фиксироваться в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и МВД для своевременной актуализации данных о состоянии их здоровья. В первом чтении документ был принят еще в октябре 2022 года.Массового лишения водительских прав не будет, уверен Петр Шкуматов. Он отметил, что за последние пять лет МВД отозвало более 100 тысяч водительских удостоверений по медицинским показаниям – в среднем около 20 тысяч в год.
"Если принять, что в России около 80 млн водителей, сегодняшняя доля таких случаев составляет всего 0,02% ежегодно. Электронный обмен данными наверняка сделает процесс более полным – многие диагнозы, которые раньше "терялись" между ведомствами, начнут фиксироваться. Даже если цифра вырастет вдвое или втрое, речь все равно пойдет о доле порядка 0,05–0,07% в год. Это явно не грозит массовой "зачисткой" водительских рядов", – подчеркнул собеседник.
Здоровому водителю опасаться нечего, уверен Шкуматов:
"Базовый перечень противопоказаний остается прежним. Ключевое отличие – выявлять их станут быстрее и точнее. Для подавляющего большинства водителей нововведение отразится лишь в том, что результаты любых медосмотров будут автоматически попадать в единую систему, а значит, придется чуть внимательнее относиться к состоянию своего здоровья и регулярной диспансеризации".
Конечно, есть и риски: технические ошибки при передаче данных, утечки персональных данных или недобросовестные решения отдельных врачей.
"При этом стоит учитывать, что законопроект предусматривает трехмесячный "коридор" для повторного, бесплатного обследования в госмедучреждении и возможность впоследствии вернуть права после успешного лечения. То есть даже в случае спорной ситуации водитель не остается без рычагов защиты", – указал автоэксперт.
По его мнению, в результате система должна убрать с дороги тех, для кого вождение в силу естественных причин действительно стало опасным, но при этом даст прозрачную процедуру пересмотра решения и не создаст массовой угрозы для ответственных автомобилистов.
"Главное, чтобы при внедрении уделили внимание кибербезопасности и четким регламентам обжалования – тогда плюсы серьезно перевесят возможные неудобства от введения новых правил", – заключил лидер движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.
12:25:19 16-05-2025
Кормовую базу нужно постоянно расширять, конечно.
12:40:56 16-05-2025
Нам срочно нужен идиоттен тест и экзамены за повторный допуск!
14:00:00 16-05-2025
Гость (12:40:56 16-05-2025) Нам срочно нужен идиоттен тест и экзамены за повторный допус... представляю.
ситуативный вопрос: вам на парковке пенсинер слегка поцарапал дверь. что вы сделаете?
1. угощю мороженкой.
2. баллончиком в морду, с ноги по почкам - слегонца, штоп не сдох.
3. учить - так учить.
15:11:54 16-05-2025
Гость (12:40:56 16-05-2025) Нам срочно нужен идиоттен тест и экзамены за повторный допус... Вам? Лично?
Сходите, попросите, вам устроят.
😆
12:45:54 16-05-2025
Много брызг,а по факту простая имитация бурной деятельности,зачем МВД результаты медосмотров,у них что есть штат дипломированных врачей которые будут выносить решение здоровый ты или больной,есть медсправка о прохождение медосмотра с подтверждением что у тебя нет не каких ограничений по здоровью-что еще надо
13:54:58 16-05-2025
гость (12:45:54 16-05-2025) Много брызг,а по факту простая имитация бурной деятельности,... Ну, может, у кого-то из генералов дочка окончила медучилище и нужно под неё новое медуправление создать. Или министерство.
22:37:27 16-05-2025
Кхм... (13:54:58 16-05-2025) Ну, может, у кого-то из генералов дочка окончила медучилище ... Вот это скорей всего
12:47:30 16-05-2025
- "Главное, чтобы при внедрении уделили внимание кибербезопасности и четким регламентам обжалования – тогда плюсы серьезно перевесят возможные неудобства от введения новых правил"------- Кибертирания наступает.... Государство, это злючая собака, которую надо держать в наморднике, на железной короткой цепи, но оно у нас, как бездомная собака.
13:51:57 16-05-2025
То есть, мои медданные станут доступны всем "честным" работникам системы егаис, МВД и ТД и тп??
14:56:26 16-05-2025
"Я верю в честность президента
И неподкупность постовых.
В заботу банков о клиентах,
В русалок верю, в домовых..."
🤣
22:32:30 16-05-2025
Сам факт выдачи справки подтверждает годность человека к управлению ТС. Опять госду... что-то мутит🙄