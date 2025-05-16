"Уберут только опасных". Автоэксперт оценил предложение лишать прав за разные заболевания

Лидер "Синих ведерок" заявил amic.ru, что законодательные новшества не приведут к массовому аннулированию водительских документов

16 мая 2025, 12:15, ИА Амител

Водитель за рулем автомобиля / Фото: amic.ru

Массовым лишением водительских прав готовящиеся изменения в закон "О безопасности дорожного движения", обязывающие медучреждения передавать данные медосмотров МВД, не грозят, зато многие водители будут более внимательно следить за своим здоровьем, заявил в беседе с amic.ru лидер движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

Законопроект, обязывающий медицинские учреждения направлять в правоохранительные органы сведения о медосмотрах водителей, выявленных заболеваниях и противопоказаниях, касающихся управления транспортными средствами, поддержан комитетом Госдумы по транспорту во втором чтении, пишет "Парламентская газета". Данные будут фиксироваться в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и МВД для своевременной актуализации данных о состоянии их здоровья. В первом чтении документ был принят еще в октябре 2022 года.Массового лишения водительских прав не будет, уверен Петр Шкуматов. Он отметил, что за последние пять лет МВД отозвало более 100 тысяч водительских удостоверений по медицинским показаниям – в среднем около 20 тысяч в год.

"Если принять, что в России около 80 млн водителей, сегодняшняя доля таких случаев составляет всего 0,02% ежегодно. Электронный обмен данными наверняка сделает процесс более полным – многие диагнозы, которые раньше "терялись" между ведомствами, начнут фиксироваться. Даже если цифра вырастет вдвое или втрое, речь все равно пойдет о доле порядка 0,05–0,07% в год. Это явно не грозит массовой "зачисткой" водительских рядов", – подчеркнул собеседник.

Здоровому водителю опасаться нечего, уверен Шкуматов:

"Базовый перечень противопоказаний остается прежним. Ключевое отличие – выявлять их станут быстрее и точнее. Для подавляющего большинства водителей нововведение отразится лишь в том, что результаты любых медосмотров будут автоматически попадать в единую систему, а значит, придется чуть внимательнее относиться к состоянию своего здоровья и регулярной диспансеризации".

Конечно, есть и риски: технические ошибки при передаче данных, утечки персональных данных или недобросовестные решения отдельных врачей.

"При этом стоит учитывать, что законопроект предусматривает трехмесячный "коридор" для повторного, бесплатного обследования в госмедучреждении и возможность впоследствии вернуть права после успешного лечения. То есть даже в случае спорной ситуации водитель не остается без рычагов защиты", – указал автоэксперт.

По его мнению, в результате система должна убрать с дороги тех, для кого вождение в силу естественных причин действительно стало опасным, но при этом даст прозрачную процедуру пересмотра решения и не создаст массовой угрозы для ответственных автомобилистов.