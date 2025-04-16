"Бюрократия рулит". Эксперт прокомментировал растущие требования чиновников к автошколам
Основатель "Синих ведерок" заявил amic.ru, что обучение водителей нужно приблизить к реальным условиям на дороге
16 апреля 2025, 09:30, ИА Амител
Подготовленные Министерством просвещения РФ материалы для обучения в автошколах вызывают обоснованные претензии, поскольку отличаются формализмом и отражают бюрократизацию образовательного процесса, заявил amic.ru автоэксперт, основатель движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.
Ранее "Парламентская газета" написала, что на круглом столе Общественной палаты РФ (ОП), посвященном подготовке водителей автотранспорта, подвергли критике методики обучения, подготовленные в ноябре 2024-го Министерством просвещения РФ. По мнению многих участников мероприятия, эти материалы не учитывают "реальных возможностей учебных организаций и не позволяют вести грамотное обучение будущих автомобилистов". В частности, критике подверглись практически невыполнимые требования к автодромам, размытые критерии, нечеткая терминология и прочее.Петр Шкуматов убежден, что попытки зарегулировать процесс до мелочей приведут либо к стагнации обучения, либо к закрытию автошкол, которым становится просто невыгодно работать.
"Требования министерства настолько забюрократизированы, что выполнять некоторые из них просто невозможно. Об этом говорят представители автошкол, и вполне справедливо", – отметил собеседник.
Он подчеркнул, что составители методик оторваны от реальности:
"Предложенный подход не учитывает реальные дорожные условия, в которых водитель должен научиться ориентироваться. Зато за малейшее отступление от методик автошколу штрафуют или лишают лицензии. В результате у нас получается парадокс: школа должна готовить человека к реальным ситуациям на дороге, но при этом ограничена формальной бумажной схемой, которая с этими ситуациями не пересекается вообще".
В ходе круглого стола в ОП было заявлено, что большинство автошкол просто не смогут выполнить новые требования, заметил Петр Шкуматов.
"Потому что каждое требование – это деньги. А у большинства автошкол просто нет ресурсов на капитальные вложения, которых требуют эти нормативы. Конечно, вроде бы логично сократить количество таких учебных заведений, оставив только оснащенные. Но тогда резко снизится пропускная способность всей системы, взлетит стоимость обучения. Это вызовет напряжение", – указал собеседник, оценив такой выход как тупиковый.
Требования к материально-технической базе автошкол он считает неадекватными:
"Вместо того чтобы измерять коэффициент сцепления шин с асфальтом на автодроме, мы должны смотреть на два главных критерия: сколько учеников автошколы сдали экзамен с первого раза и какое число выпускников попали в ДТП в первые два-три года по своей вине. Это и есть реальные показатели эффективности, а не ГОСТ на форму конуса или состав дорожной разметки".
Петр Шкуматов считает, что методику обучения надо отдать на откуп самим автошколам.
"Именно они знают, как учить, особенно если они показывают хорошие результаты. А если даже супероснащенная школа выпускает учеников, которые не сдают экзамены и попадают в аварии, – ей не место на рынке, вне зависимости от количества автодромов и конусов. Все, что сейчас происходит в этой сфере, просто удорожает обучение, не повышая его качества", – делает вывод автоэксперт.
09:37:32 16-04-2025
это также как с языком.
в гарлеме любой, через год читает и пишет.
здесь с 1 по 9 класс учат, и все равно всякие цы - ци, ся- ца, звонит-звони и все в таком духе.
и кичится тут великостью и могучестью не надо - язык просто не формализован.
с ПДД та же ситуация, в америке лево право, красный и зеленый.
а здесь, стопяцот вопросов, и в каждом вопросе в левом нижнем углу еле заметный значок дающий ответ на вопрос - ну бред же.
09:46:47 16-04-2025
В СССР меня два года в школе учили автоделу... Все четко помню знаю... Теперешнее обучение-это сбор денег.
09:57:17 16-04-2025
.... (09:46:47 16-04-2025) В СССР меня два года в школе учили автоделу... Все четко пом... СССР канул в лету, теперь рулят барыги.
10:17:47 16-04-2025
"должны смотреть на два главных критерия: сколько учеников автошколы сдали экзамен с первого раза" - ага, прям пойдут и навешают в ГИБДД себе показатель к исполнению привязанный к автошколам. они там всех бреют на сдаче, очереди устраивают, сдать невозможно после автошколы практически, даже просто попасть на повторный экзамен очень сложно и долго. просто куча искусственных барьеров, для не понятно чего (на самом деле понятно)
18:47:41 16-04-2025
Гость (10:17:47 16-04-2025) "они там всех бреют на сдаче, очереди устраивают, сдать невозможно после автошколы практически, даже просто попасть на повторный экзамен очень сложно и долго. просто куча искусственных барьеров, Просто уже хватит обезьян и обезьянов с гранатами, у которых ВУ еще пластиком ламинированным воняют. Вас реально становится много и вы реально мешаете на дорогах... Дорога в 4-ре полосы, но не осталось разметки, так вы едете между полос. Лишь бы ни справа ни слева никто не приблизился... Зимой это замечательно видно... Габаритов машины вообще не чувствуете. Лучше такси вызывайте или на ОТ с кофием в одной грабке и телефоном в другой.
11:39:55 16-04-2025
В некоторых странах нет автошкол, вообще, там научить может человек, который имеет права, и стаж, это может быть родственник, потом приходишь сдавать экзамен и усе. Это же вообще удобно.
14:48:13 16-04-2025
Гость (11:39:55 16-04-2025) В некоторых странах нет автошкол, вообще, там научить может ... в советском союзе в конце восьмидесятых так же было я на правила ходил на занятия а на вождение меня даже препод не записал сказал нечего время отнимать у тех кто не умеет ездить ,а ты и без прав уж пол года ездишь
13:39:31 16-04-2025
Тот кто придумывает инструкции и законы ни когда сами не работали по специальности (да и вряд ли имеют профильное образование) Судя по по изменениям это предлагают менеджеры, а не специалисты. Я учился в Советской школе, в Советском техникуме и в Советском институте. Сравнивать Советское и Российское образование не стоит. Просьба : оставьте подготовку водителей Советскую и не нужно мешать. Советскую систему образования тоже очень желательно вернуть. Сейчас уровень образования и интеллекта у молодежи не высок. Учить водителей должна автошкола и опытные преподаватели и только очно. Статистика ГАИ (с 2002г.) не соответствует реальности.
18:22:13 16-04-2025
Знакомая тадычила-в Новоалтайске вождение сдать-150 тыс...