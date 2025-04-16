"Бюрократия рулит". Эксперт прокомментировал растущие требования чиновников к автошколам

Основатель "Синих ведерок" заявил amic.ru, что обучение водителей нужно приблизить к реальным условиям на дороге

16 апреля 2025, 09:30, ИА Амител

Автомобиль / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Подготовленные Министерством просвещения РФ материалы для обучения в автошколах вызывают обоснованные претензии, поскольку отличаются формализмом и отражают бюрократизацию образовательного процесса, заявил amic.ru автоэксперт, основатель движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

Ранее "Парламентская газета" написала, что на круглом столе Общественной палаты РФ (ОП), посвященном подготовке водителей автотранспорта, подвергли критике методики обучения, подготовленные в ноябре 2024-го Министерством просвещения РФ. По мнению многих участников мероприятия, эти материалы не учитывают "реальных возможностей учебных организаций и не позволяют вести грамотное обучение будущих автомобилистов". В частности, критике подверглись практически невыполнимые требования к автодромам, размытые критерии, нечеткая терминология и прочее.Петр Шкуматов убежден, что попытки зарегулировать процесс до мелочей приведут либо к стагнации обучения, либо к закрытию автошкол, которым становится просто невыгодно работать.

"Требования министерства настолько забюрократизированы, что выполнять некоторые из них просто невозможно. Об этом говорят представители автошкол, и вполне справедливо", – отметил собеседник.

Он подчеркнул, что составители методик оторваны от реальности:

"Предложенный подход не учитывает реальные дорожные условия, в которых водитель должен научиться ориентироваться. Зато за малейшее отступление от методик автошколу штрафуют или лишают лицензии. В результате у нас получается парадокс: школа должна готовить человека к реальным ситуациям на дороге, но при этом ограничена формальной бумажной схемой, которая с этими ситуациями не пересекается вообще".

В ходе круглого стола в ОП было заявлено, что большинство автошкол просто не смогут выполнить новые требования, заметил Петр Шкуматов.

"Потому что каждое требование – это деньги. А у большинства автошкол просто нет ресурсов на капитальные вложения, которых требуют эти нормативы. Конечно, вроде бы логично сократить количество таких учебных заведений, оставив только оснащенные. Но тогда резко снизится пропускная способность всей системы, взлетит стоимость обучения. Это вызовет напряжение", – указал собеседник, оценив такой выход как тупиковый.

Требования к материально-технической базе автошкол он считает неадекватными:

"Вместо того чтобы измерять коэффициент сцепления шин с асфальтом на автодроме, мы должны смотреть на два главных критерия: сколько учеников автошколы сдали экзамен с первого раза и какое число выпускников попали в ДТП в первые два-три года по своей вине. Это и есть реальные показатели эффективности, а не ГОСТ на форму конуса или состав дорожной разметки".

Петр Шкуматов считает, что методику обучения надо отдать на откуп самим автошколам.