Си Цзиньпин проведет официальные переговоры с Путиным 21 марта

Ожидается, что политики обсудят энергетику, военно-техническое сотрудничество, торгово-экономическое взаимодействие

21 марта 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: сайт Кремля / kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут официальные переговоры 21 марта. Об этом пишет ТАСС.

Встреча пройдёт в Большом Кремлёвском дворце.

Ожидается, что политики обсудят энергетику, военно-техническое сотрудничество, торгово-экономическое взаимодействие.

Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта. Это его первая заграничная поездка после переизбрания на третий срок. В тот же день он провёл неформальную встречу с Путиным, в ходе которой политики беседовали 4,5 часа.

Визит китайского лидера в Россию продлится до среды, 22 марта. При этом на сегодня у него также запланирована встреча с премьер-министром Михаилом Мишустиным.