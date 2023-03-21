Си Цзиньпин проведет официальные переговоры с Путиным 21 марта
Ожидается, что политики обсудят энергетику, военно-техническое сотрудничество, торгово-экономическое взаимодействие
21 марта 2023, 09:45, ИА Амител
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут официальные переговоры 21 марта. Об этом пишет ТАСС.
Встреча пройдёт в Большом Кремлёвском дворце.
Ожидается, что политики обсудят энергетику, военно-техническое сотрудничество, торгово-экономическое взаимодействие.
Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта. Это его первая заграничная поездка после переизбрания на третий срок. В тот же день он провёл неформальную встречу с Путиным, в ходе которой политики беседовали 4,5 часа.
Визит китайского лидера в Россию продлится до среды, 22 марта. При этом на сегодня у него также запланирована встреча с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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