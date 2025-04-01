Сибирские спасатели вылетели в Мьянму на помощь пострадавшим от землетрясения

На борту самолета находится аварийно-спасательный автомобиль, мобильный лагерь жизнеобеспечения и беспилотник

01 апреля 2025, 14:37, ИА Амител

Спасатели МЧС России / Фото: МЧС Красноярского края

Сибирские спасатели отправились на помощь жителям Мьянмы после мощного землетрясения. Об этом сообщили в МЧС Красноярского края.

В Мьянму вылетели 45 специалистов Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России вместе с кинологическим расчетом и тремя единицами техники. На борту самолета Ил-76 находятся аварийно-спасательный автомобиль, КамАЗ с лагерем жизнеобеспечения и беспилотный летательный аппарат.

Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение. Толчки ощущались в Таиланде, Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае. В соцсетях очевидцы публиковали кадры, на которых видно, как рушатся здания и выливается вода из бассейнов на высотках. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду сейсмособытия в 7,7. Через два часа после основного толчка в Мьянме зафиксировали еще четыре землетрясения. Магнитуда одного из них составила 6,4.

По последним данным, число жертв сейсмособытия превысило 2,7 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Ранее оглашалась цифра более чем в две тысячи погибших.