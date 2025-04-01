Сибирские спасатели вылетели в Мьянму на помощь пострадавшим от землетрясения
На борту самолета находится аварийно-спасательный автомобиль, мобильный лагерь жизнеобеспечения и беспилотник
01 апреля 2025, 14:37, ИА Амител
Сибирские спасатели отправились на помощь жителям Мьянмы после мощного землетрясения. Об этом сообщили в МЧС Красноярского края.
В Мьянму вылетели 45 специалистов Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России вместе с кинологическим расчетом и тремя единицами техники. На борту самолета Ил-76 находятся аварийно-спасательный автомобиль, КамАЗ с лагерем жизнеобеспечения и беспилотный летательный аппарат.
Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение. Толчки ощущались в Таиланде, Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае. В соцсетях очевидцы публиковали кадры, на которых видно, как рушатся здания и выливается вода из бассейнов на высотках. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду сейсмособытия в 7,7. Через два часа после основного толчка в Мьянме зафиксировали еще четыре землетрясения. Магнитуда одного из них составила 6,4.
По последним данным, число жертв сейсмособытия превысило 2,7 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Ранее оглашалась цифра более чем в две тысячи погибших.
16:14:59 01-04-2025
Сейчас начнутся паводки, нам никто помогать не будет
16:56:51 01-04-2025
Гость (16:14:59 01-04-2025) Сейчас начнутся паводки, нам никто помогать не будет... а вы думаете они туда навсегда уехали?