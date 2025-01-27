НОВОСТИПроисшествия

Учительница избила шумевшего во время уроков ребенка в Кабардино-Балкарии

Женщину отстранили от работы — проводится служебная проверка

27 января 2025, 16:00, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Учительница избила ребенка в школе в городе Нарткале Кабардино-Балкарской Республики. Как сообщает Telegram-канал Baza, мальчик якобы мешал вести урок в соседнем кабинете.

Инцидент произошел 13 января в школе № 3. Шел обычный урок математики – дети шумели, болтали и не обращали внимания на педагога. Спустя несколько минут после начала урока в кабинет ворвалась учительница младших классов, которая вела занятия в соседнем кабинете. Она попыталась успокоить учеников, однако никто ее особо не слушал. Тогда педагог взяла самого громкого, по ее мнению, ребенка и попыталась отвести его к завучу. 

Мальчик стал упираться, и в этот момент женщина отвесила парню несколько пощечин и ударов. Конфликт попал на видео: через несколько дней кадры увидели родители ученика и пошли разбираться в школу.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство просвещения КБР, преподавателя отстранили от работы. Проводится внутренняя проверка, которая пока продолжается.

Происшествия школы

Комментарии 24

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Гость

16:05:05 27-01-2025

Поступок учительницы можно одобрять? Не запретили его оправдание?

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Гость

16:26:21 27-01-2025

Сочувствую учителям. Нервы мотают им эти "деточки".

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Гость

16:39:30 27-01-2025

Респект и уважуха! Компот в юбке. Только избила - громко сказано. Пару лещей дала и все.

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Гость

16:49:50 27-01-2025

Я не знаю, за какие грехи люди работают в школе... Это же пипец какой-то

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Гость

17:39:43 27-01-2025

Гость (16:49:50 27-01-2025) Я не знаю, за какие грехи люди работают в школе... Это же пи... Что бы потом перед богом сказать - ну я хоть что-то пробовал изменить...!

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гость

19:56:34 27-01-2025

Гость (16:49:50 27-01-2025) Я не знаю, за какие грехи люди работают в школе... Это же пи... Это вы еще в институтах не работали, ну там хоть отчислить можно при желании.

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Гость

17:49:58 27-01-2025

Тю! У нас Марь Петровна спокойно могла указкой вдоль спины огреть ослушника. Никто не жаловался, родители только спасибо говорили. Но это было почти 70 лет тому....

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Гость

18:27:34 27-01-2025

Гость (17:49:58 27-01-2025) Тю! У нас Марь Петровна спокойно могла указкой вдоль спины о... У нас на геометрии угольником прилетело. Все знали что поделом.

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Гость

19:07:45 27-01-2025

Гость (18:27:34 27-01-2025) У нас на геометрии угольником прилетело. Все знали что подел... На трудах, в слесарке, молоток периодически летал... И никто не жаловался. Потому что понимали, что вели себя как *о*но, ну не правильно в общем. А сейчас бровь не нахмурь в сторону мамкиных колокольчиков подъюбочных...

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Гость

18:00:53 27-01-2025

Трудовик мог пинка дать такого, что аж пыль из штанов выбивалась! И все людьми выросли.

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Гость

18:01:27 27-01-2025

Нет сейчас ни врачей настоящих, ни учителей, за редким исключением. Можете минусовать.

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Гость

18:48:47 27-01-2025

Гость (18:01:27 27-01-2025) Нет сейчас ни врачей настоящих, ни учителей, за редким исклю... Нет сейчас ни врачей настоящих, ни учителей, за редким исключением. Можете минусовать.--- И родителей адекватных тоже мало, к сожалению.

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Гость

18:15:03 27-01-2025

Раньше если училка зарядила в доль телятины указкой, или физрук по жопе кедом, значит за дело. И если узнают родители , то ещё и дома от родителей ремнем прилетит.
А сейчас подонок с камерой, для режима и яжематерей, выше педагога.

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Гость

18:51:46 27-01-2025

Нужно щ=запретить учеников в школах.

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Гость

18:57:59 27-01-2025

Получить за дело указкой или линейкой по рукам в советское время - это было нормой.
А нефиг неадекватить и мешать.
Сейчас же выращивают монстриков, которым все безнаказанно с рук сходит. Путь к упадку.

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Гость

19:00:23 27-01-2025

Если юные разгильдяи, обнаглев до некуда, однозначно заслуживают телесного наказания, то почему бы официально не узаконить порку для вразумления малолетнего хулиганья наиболее эффективным способом?

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Гость

19:18:43 27-01-2025

Гость (19:00:23 27-01-2025) Если юные разгильдяи, обнаглев до некуда, однозначно заслужи... Тогда начинать пороть надо с их родителей, иначе бесполезно.

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Гость

19:24:58 27-01-2025

Гость (19:00:23 27-01-2025) Если юные разгильдяи, обнаглев до некуда, однозначно заслужи... Вот это верно! сейчас популяризируется монархия...!
так будьте последовательны!
при царе детей и секли и на горох...!

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Гость

22:39:02 27-01-2025

Шел обычный урок математики – дети шумели, болтали и не обращали внимания на педагога.
Закономерность ...

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Гость

07:24:44 28-01-2025

школа без дисциплины-бордель.

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Гость

10:16:43 28-01-2025

Родителям бы еще таких же лещей раздать.

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Гость

11:36:44 28-01-2025

Нужно школам начать судиться с родителями детей, которые ведут себя вызывающе, за срыв учебного процесса (прекращать урок вообще), т.к. это прямые затраты школы. Методику и нормативную базу проработать в принципе не проблема. Пусть за выродков отвечают их родители рублем, коли мозгов не дали.

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Гость

12:01:10 28-01-2025

Гость (11:36:44 28-01-2025) Нужно школам начать судиться с родителями детей, которые вед...
Дома пусть таких детей учат. Сами. Если, конечно, смогут.

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Гость

12:48:54 28-01-2025

Нужно дать право учителю составлять протокол по КоАП. Заплатили родители пару раз за своего выродка, глядишь и сами поумнеют и ему какую-то извилину в мозгах создадут.

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