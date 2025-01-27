Учительница избила шумевшего во время уроков ребенка в Кабардино-Балкарии

Женщину отстранили от работы — проводится служебная проверка

27 января 2025, 16:00, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Учительница избила ребенка в школе в городе Нарткале Кабардино-Балкарской Республики. Как сообщает Telegram-канал Baza, мальчик якобы мешал вести урок в соседнем кабинете.

Инцидент произошел 13 января в школе № 3. Шел обычный урок математики – дети шумели, болтали и не обращали внимания на педагога. Спустя несколько минут после начала урока в кабинет ворвалась учительница младших классов, которая вела занятия в соседнем кабинете. Она попыталась успокоить учеников, однако никто ее особо не слушал. Тогда педагог взяла самого громкого, по ее мнению, ребенка и попыталась отвести его к завучу.

Мальчик стал упираться, и в этот момент женщина отвесила парню несколько пощечин и ударов. Конфликт попал на видео: через несколько дней кадры увидели родители ученика и пошли разбираться в школу.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство просвещения КБР, преподавателя отстранили от работы. Проводится внутренняя проверка, которая пока продолжается.