Сибирячка рассказала о дороге, где на Алтае перевернулся грузовик с туристами
В августе 2022 года отдыхающие также попадали в ДТП по пути на Каракольские озера
26 июля 2023, 07:31, ИА Амител
25 июля в Республике Алтай по дороге на Каракольские озера перевернулся грузовик с туристами, в результате чего один человек погиб, еще 11 пострадали. Однако это уже не первое ДТП на маршруте. Аналогичная авария там происходила и год назад, а ответственна за это была та же самая турфирма. Пострадавшая тогда жительница Новосибирска рассказала, как все было и чем закончилось.
В беседе с "КП-Новосибирск" сибирячка отметила, что поехала на озера со старшим сыном, шестилетней дочерью, подругой и ее ребенком. Туристов заверили, что проблем на маршруте не будет, однако дорога оказалась ужасная.
"Вся в колеях, машина буквально встает боком, когда едет. Усадили нас на сдвоенные сиденья, никаких отдельных сидений для детей не оборудовали. Ехали мы в кузове грузовика с открытым верхом: тентом его не накрыли, чтобы мы смотрели на горы", – поделилась женщина.
В итоге в один момент грузовик опрокинулся. После случившегося туристка обратилась к следователям, которые, в свою очередь, завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас над руководителем фирмы идет суд, говорит сибирячка. Со своей стороны она намерена подавать еще и гражданский иск и требовать компенсации за моральный вред.
09:24:46 26-07-2023
А какого фига она полезла в машину?
10:04:25 26-07-2023
Альтернатива - пешком!
10:11:49 26-07-2023
Ножками своими! в далеком 2003 году шли группой 25 человек 6 часов к озерам. Тащили еду, детей, собаку)))) у каждого озера привал, на последнем озере в снегу валялись, в августе.Это было непередаваемое очучение! вниз спуск вышел 3 часа т.к после дождя почти на опе съезжали. Никогда не получите такого в машине.
10:20:06 26-07-2023
А договор с этой "типа-турфирмой" она заключала? И есть ли договора и в каком виде с водителями? Что-то мне подсказывает что концов там не найдут. В крайнем случае водитель пойдет как козел отпущения. А "бизнес" продолжится.
16:54:17 26-07-2023
Гость (10:20:06 26-07-2023) А договор с этой "типа-турфирмой" она заключала? И есть ли д... Но тут как говорится нашла коса на камень, Мишустин приехал. Тогда возможно дело будет и виновные. Хорохордину скажет: виновных найдёте и мне доложите, и чтоб такого больше не было.
10:20:33 26-07-2023
Да, скандал раздувают. Формируют общественное мнение для лобирования проекта строительства дороги к озерам. Все не могут успокоится.
13:33:45 26-07-2023
Мы в 1989 году на ГАЗ-66 в кузове не на сдвоенных сиденьях, а на деревянных досках, поперек кузова проложенных сидели. Пешком от Эдигана до Телецкого озера с рюкзаками шли по 77 маршруту. По Телецкому гребли на деревянных шестивесельных шлюпках (ялах), один гребец двумя руками держит одно деревянное 5 метровое весло в уключине. На конях по горам, бывало кувырком через голову коня слетали на землю, когда конь падал на передние колени. А сплавы по Чуе, Башкаусу, средней Катуни, адреналина было больше, чем когда с парашютом прыгаешь. Ни с кем не судились, заявы не писали. Сами выбрали такой отдых, понимая все риски.