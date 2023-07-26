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Сибирячка рассказала о дороге, где на Алтае перевернулся грузовик с туристами

В августе 2022 года отдыхающие также попадали в ДТП по пути на Каракольские озера

26 июля 2023, 07:31, ИА Амител

ДТП по пути на Каракольские озера в августе 2022 года / Фото: vk.com/incident_nsk
ДТП по пути на Каракольские озера в августе 2022 года / Фото: vk.com/incident_nsk

25 июля в Республике Алтай по дороге на Каракольские озера перевернулся грузовик с туристами, в результате чего один человек погиб, еще 11 пострадали. Однако это уже не первое ДТП на маршруте. Аналогичная авария там происходила и год назад, а ответственна за это была та же самая турфирма. Пострадавшая тогда жительница Новосибирска рассказала, как все было и чем закончилось.

В беседе с "КП-Новосибирск" сибирячка отметила, что поехала на озера со старшим сыном, шестилетней дочерью, подругой и ее ребенком. Туристов заверили, что проблем на маршруте не будет, однако дорога оказалась ужасная.

"Вся в колеях, машина буквально встает боком, когда едет. Усадили нас на сдвоенные сиденья, никаких отдельных сидений для детей не оборудовали. Ехали мы в кузове грузовика с открытым верхом: тентом его не накрыли, чтобы мы смотрели на горы", – поделилась женщина.

В итоге в один момент грузовик опрокинулся. После случившегося туристка обратилась к следователям, которые, в свою очередь, завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас над руководителем фирмы идет суд, говорит сибирячка. Со своей стороны она намерена подавать еще и гражданский иск и требовать компенсации за моральный вред.

Комментарии 7

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Гость

09:24:46 26-07-2023

А какого фига она полезла в машину?

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Абориген

10:04:25 26-07-2023

Альтернатива - пешком!

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Гость

10:11:49 26-07-2023

Ножками своими! в далеком 2003 году шли группой 25 человек 6 часов к озерам. Тащили еду, детей, собаку)))) у каждого озера привал, на последнем озере в снегу валялись, в августе.Это было непередаваемое очучение! вниз спуск вышел 3 часа т.к после дождя почти на опе съезжали. Никогда не получите такого в машине.

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Гость

10:20:06 26-07-2023

А договор с этой "типа-турфирмой" она заключала? И есть ли договора и в каком виде с водителями? Что-то мне подсказывает что концов там не найдут. В крайнем случае водитель пойдет как козел отпущения. А "бизнес" продолжится.

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Гость

16:54:17 26-07-2023

Гость (10:20:06 26-07-2023) А договор с этой "типа-турфирмой" она заключала? И есть ли д... Но тут как говорится нашла коса на камень, Мишустин приехал. Тогда возможно дело будет и виновные. Хорохордину скажет: виновных найдёте и мне доложите, и чтоб такого больше не было.

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Гость

10:20:33 26-07-2023

Да, скандал раздувают. Формируют общественное мнение для лобирования проекта строительства дороги к озерам. Все не могут успокоится.

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Гость

13:33:45 26-07-2023

Мы в 1989 году на ГАЗ-66 в кузове не на сдвоенных сиденьях, а на деревянных досках, поперек кузова проложенных сидели. Пешком от Эдигана до Телецкого озера с рюкзаками шли по 77 маршруту. По Телецкому гребли на деревянных шестивесельных шлюпках (ялах), один гребец двумя руками держит одно деревянное 5 метровое весло в уключине. На конях по горам, бывало кувырком через голову коня слетали на землю, когда конь падал на передние колени. А сплавы по Чуе, Башкаусу, средней Катуни, адреналина было больше, чем когда с парашютом прыгаешь. Ни с кем не судились, заявы не писали. Сами выбрали такой отдых, понимая все риски.

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