Сибирячка рассказала о дороге, где на Алтае перевернулся грузовик с туристами

В августе 2022 года отдыхающие также попадали в ДТП по пути на Каракольские озера

26 июля 2023, 07:31, ИА Амител

ДТП по пути на Каракольские озера в августе 2022 года / Фото: vk.com/incident_nsk