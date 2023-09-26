Сибиряк из "калаша" расстрелял мать, сестру и племянника из-за наследства

Мужчина всю ночь и утро просидел в доме с тремя трупами, а днем позвонил в полицию

26 сентября 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Томской области 53-летний мужчина убил троих родственников во время обсуждения квартирно-бытовых вопросов, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел 24 сентября в селе Дзержинском. 25 сентября мужчина сам позвонил в полицию и сообщил, что он убил 81-летнюю мать, 47-летнюю сестру и 18-летнего племянника.

Как уточняет Telegram-канал Shot, сибиряк проживал с матерью. К ним в гости накануне приехала сестра с сыном. Когда разговор зашел о наследстве, произошел конфликт.

"Мужчина схватил автомат Калашникова, припрятанный в доме, и расстрелял всю семью", – говорится в сообщении.

Сельчанин всю ночь и утро провел с тремя трупами в доме, в полицию позвонил днем. Ему грозит до 20 лет лишения свободы за "убийство двух и более лиц".

Ранее в Омской области мужчина убил двух своих детей и покончил с собой. Супруга смогла сбежать, прихватив с собой оставшихся двух детей.