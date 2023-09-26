Сибиряк из "калаша" расстрелял мать, сестру и племянника из-за наследства
Мужчина всю ночь и утро просидел в доме с тремя трупами, а днем позвонил в полицию
26 сентября 2023, 15:15, ИА Амител
В Томской области 53-летний мужчина убил троих родственников во время обсуждения квартирно-бытовых вопросов, сообщает региональный СК.
Инцидент произошел 24 сентября в селе Дзержинском. 25 сентября мужчина сам позвонил в полицию и сообщил, что он убил 81-летнюю мать, 47-летнюю сестру и 18-летнего племянника.
Как уточняет Telegram-канал Shot, сибиряк проживал с матерью. К ним в гости накануне приехала сестра с сыном. Когда разговор зашел о наследстве, произошел конфликт.
"Мужчина схватил автомат Калашникова, припрятанный в доме, и расстрелял всю семью", – говорится в сообщении.
Сельчанин всю ночь и утро провел с тремя трупами в доме, в полицию позвонил днем. Ему грозит до 20 лет лишения свободы за "убийство двух и более лиц".
Ранее в Омской области мужчина убил двух своих детей и покончил с собой. Супруга смогла сбежать, прихватив с собой оставшихся двух детей.
15:32:55 26-09-2023
Припрятанный в доме автомат ???
16:04:20 26-09-2023
Гость (15:32:55 26-09-2023) Припрятанный в доме автомат ???... Не, ну чисто на всякий случай! Вот он и подвернулся...
18:39:13 26-09-2023
Гость (15:32:55 26-09-2023) Припрятанный в доме автомат ???... Эхо войны. (с) Брат-2
16:45:41 26-09-2023
"Жилищный вопрос их испортил" (с) М. Булгаков.
16:55:45 26-09-2023
А наследство в итоге получит?
17:05:27 26-09-2023
сколько же дебилов развелось да и бабам надо за языком следить. а этот клоун в 53 года живущий с мамой это позор.
17:58:49 26-09-2023
стаси (17:05:27 26-09-2023) сколько же дебилов развелось да и бабам надо за языком следи... И много сможет мама одна в селе в 81 год? Дебилы те, кто их бросает на произвол судьбы.
19:07:12 26-09-2023
Гость (17:58:49 26-09-2023) И много сможет мама одна в селе в 81 год? Дебилы те, кто их ... Надо соглашаться в таких ситуациях на раздел , спокойней дожить дадут нормально , а потом всё равно по законодательству никого нельзя оставлять без места проживания . ( КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Статья 40 1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. )
22:10:35 26-09-2023
стаси (17:05:27 26-09-2023) а этот клоун в 53 года живущий с мамой это позор... Своих в дом престарелых сдал, любимый сыночек?
07:36:50 27-09-2023
Могли мобилизовать, автомат уже был