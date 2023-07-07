В Барнауле живодер стрелял в кота из рогатки – питомец в тяжелом состоянии

Злоумышленника хотят наказать по всей строгости закона

07 июля 2023, 09:35, ИА Амител

Кадр: "В курсе 22"

В Барнауле неизвестный издевался над котом, сообщили в паблике "В курсе 22".

На улице Советской живодер стрелял в животное камнями из рогатки, после чего оно "оказалось в тяжелом состоянии, с приступами судорог и травмой головы".

Очевидец просит помощи в поисках злоумышленника.

"Помогите найти виновного или очевидцев. Преследую цель найти этого человека и наказать по всей строгости закона", – отметил горожанин.

В июне президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение обращения с животными.