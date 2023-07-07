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В Барнауле живодер стрелял в кота из рогатки – питомец в тяжелом состоянии

Злоумышленника хотят наказать по всей строгости закона

07 июля 2023, 09:35, ИА Амител

Кадр: "В курсе 22"
Кадр: "В курсе 22"

В Барнауле неизвестный издевался над котом, сообщили в паблике "В курсе 22".

На улице Советской живодер стрелял в животное камнями из рогатки, после чего оно "оказалось в тяжелом состоянии, с приступами судорог и травмой головы".

Очевидец просит помощи в поисках злоумышленника.

"Помогите найти виновного или очевидцев. Преследую цель найти этого человека и наказать по всей строгости закона", – отметил горожанин.

В июне президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение обращения с животными.

Барнаул Жестокость к животным

Комментарии 6

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Гость

11:49:19 07-07-2023

Меткий оказался! Обычно после первого выстрела кота уже не догонишь. Стрелку-бы добровольцем в снайперы.

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Гость

11:54:44 07-07-2023

по всей строгости закона --------- Таких выродков только по понятиям наказывать надо.

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Гость

12:09:14 07-07-2023

Сложно долго стрелять в кота из рогатки - сразу убегает после первого выстрела... Из воздушки, там конечно да, возможно...

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Гость

12:14:35 07-07-2023

Среди детей и подростков надо искать.

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Гость

12:34:55 07-07-2023

Гость (12:14:35 07-07-2023) Среди детей и подростков надо искать.... Ну почему-же? И среди взрослых тоже-некоторые лишают зверей и животных свободы,помещая из в зоопарки,эксплуатируя в цирке...

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Гость

14:36:05 07-07-2023

Гость (12:34:55 07-07-2023) Ну почему-же? И среди взрослых тоже-некоторые лишают зверей ... Уж не на депутата ли Писарева ты намекаешь?..

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