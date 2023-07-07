В Барнауле живодер стрелял в кота из рогатки – питомец в тяжелом состоянии
Злоумышленника хотят наказать по всей строгости закона
07 июля 2023, 09:35, ИА Амител
Кадр: "В курсе 22"
В Барнауле неизвестный издевался над котом, сообщили в паблике "В курсе 22".
На улице Советской живодер стрелял в животное камнями из рогатки, после чего оно "оказалось в тяжелом состоянии, с приступами судорог и травмой головы".
Очевидец просит помощи в поисках злоумышленника.
"Помогите найти виновного или очевидцев. Преследую цель найти этого человека и наказать по всей строгости закона", – отметил горожанин.
В июне президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение обращения с животными.
11:49:19 07-07-2023
Меткий оказался! Обычно после первого выстрела кота уже не догонишь. Стрелку-бы добровольцем в снайперы.
11:54:44 07-07-2023
по всей строгости закона --------- Таких выродков только по понятиям наказывать надо.
12:09:14 07-07-2023
Сложно долго стрелять в кота из рогатки - сразу убегает после первого выстрела... Из воздушки, там конечно да, возможно...
12:14:35 07-07-2023
Среди детей и подростков надо искать.
12:34:55 07-07-2023
Гость (12:14:35 07-07-2023) Среди детей и подростков надо искать.... Ну почему-же? И среди взрослых тоже-некоторые лишают зверей и животных свободы,помещая из в зоопарки,эксплуатируя в цирке...
14:36:05 07-07-2023
Гость (12:34:55 07-07-2023) Ну почему-же? И среди взрослых тоже-некоторые лишают зверей ... Уж не на депутата ли Писарева ты намекаешь?..