Житель Алтая ножом ударил супругу, закошмарившую его из-за забитой канализации

Женщина в присутствии соседа начала оскорблять мужа, который всячески пытался уйти от скандала

12 апреля 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае условное наказание получил мужчина, которого судили за причинение тяжкого вреда здоровью супруге, сообщает в своём Telegram-канале Объединённая пресс-служба судов региона.

Инцидент произошёл в одном из сёл Романовского района. Женщина в грубой форме, используя нецензурную брань, в присутствии соседа стала предъявлять претензии супругу по поводу забитой канализации в душевой кабине.

"Супруг не был настроен на выполнение хозяйственных работ по дому и, пытаясь избежать скандала, вышел на улицу покурить. Когда он вернулся, супруга продолжила скандал. Мужчина хотел напугать жену ножом, но, не справившись со своими эмоциями, нанёс им удар в область живота", – говорится в сообщении.

Сельчанин вину признал полностью и раскаялся. Потерпевшая просила не наказывать супруга, поскольку они примирились, и за 18 лет совместной жизни такое случилось впервые. В итоге мужчина получил три года лишения свободы условно.

Ранее на Алтае тёща воткнула нож в зятя, опохмелявшегося во время разрезания торта, и тоже получила условное наказание.