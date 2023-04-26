В Сибири осудили настоящего убийцу, из-за которого отсидел невиновный

Вдова убитого поблагодарила детей и родственников, которые сразу не поверили в то, что её мужа убил родной брат

26 апреля 2023, 18:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Новосибирске суд вынес приговор мужчине, который на семейном празднике убил супруга сестры, пишет "КП-Новосибирск".

Напомним, убийство произошло в апреле 2017 года. Местный житель отмечал 60-летие, собрал всех родственников, а утром его нашли мёртвым с ножом в спине. На первом допросе по каким-то причинам брат убитого подписал признание, хотя улики и проверка на полиграфе говорили об обратном – он не убивал. Но дело быстро расследовали, и суд назначил обвиняемому девять лет строгого режима.

После этого вдова убитого, Галина, три года пыталась всех убедить, что убийца – её брат, а брат убитого мужа, которого отправили в колонию, не виновен.

В итоге Верховный суд, рассмотрев все материалы дела, отменил приговор. В июне 2020 года мужчина вышел на свободу, отсидев один год и девять месяцев за убийство, которого не совершал.

Расследование начали заново и завершили в 2022 году: подозреваемым стал тот самый брат вдовы.

25 апреля 2023 года суд вынес решение по делу. Защитник подсудимого просил назначить минимальный срок, гособвинитель потребовал 13 лет.

"Суд назначил 53-летнему подсудимому 10 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Иск о компенсации морального вреда удовлетворён частично, на сумму 1 млн рублей", – отмечает издание.

Вдова убитого, Галина, поблагодарила детей и родственников, которые не поверили в то, что её мужа убил родной брат.