В Сибири осудили настоящего убийцу, из-за которого отсидел невиновный
Вдова убитого поблагодарила детей и родственников, которые сразу не поверили в то, что её мужа убил родной брат
26 апреля 2023, 18:43, ИА Амител
В Новосибирске суд вынес приговор мужчине, который на семейном празднике убил супруга сестры, пишет "КП-Новосибирск".
Напомним, убийство произошло в апреле 2017 года. Местный житель отмечал 60-летие, собрал всех родственников, а утром его нашли мёртвым с ножом в спине. На первом допросе по каким-то причинам брат убитого подписал признание, хотя улики и проверка на полиграфе говорили об обратном – он не убивал. Но дело быстро расследовали, и суд назначил обвиняемому девять лет строгого режима.
После этого вдова убитого, Галина, три года пыталась всех убедить, что убийца – её брат, а брат убитого мужа, которого отправили в колонию, не виновен.
В итоге Верховный суд, рассмотрев все материалы дела, отменил приговор. В июне 2020 года мужчина вышел на свободу, отсидев один год и девять месяцев за убийство, которого не совершал.
Расследование начали заново и завершили в 2022 году: подозреваемым стал тот самый брат вдовы.
25 апреля 2023 года суд вынес решение по делу. Защитник подсудимого просил назначить минимальный срок, гособвинитель потребовал 13 лет.
"Суд назначил 53-летнему подсудимому 10 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Иск о компенсации морального вреда удовлетворён частично, на сумму 1 млн рублей", – отмечает издание.
Вдова убитого, Галина, поблагодарила детей и родственников, которые не поверили в то, что её мужа убил родной брат.
20:21:56 26-04-2023
...убийство произошло в апреле 2017 года ... дело быстро расследовали и суд назначил девять лет ... в июне 2020 года мужчина вышел на свободу, отсидев один год и девять месяцев... Что-то со сроками никак не сходится, сколько же отсидел невиновный? На первом допросе по каким-то причинам брат убитого подписал признание ... Представляю себе эти причины и этот допрос!
20:32:50 26-04-2023
На первом допросе по каким-то причинам брат убитого подписал признание. Что же это за причины?
08:54:29 27-04-2023
Накажут ли виновника этих "посиделок" за халатное отношение к работе и за загубленную жизнь незаконно осужденного?
09:29:38 27-04-2023
К вопросу о применении смертной казни....
09:42:08 27-04-2023
ну и семейка
09:49:49 27-04-2023
Гость (20:32:50 26-04-2023) Что же это за причины? будто никто не знает что за причины