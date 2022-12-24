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В Барнаульском зоопарке впервые появится семейная пара манулов

Их привезут в «Лесную сказку» уже во вторник

24 декабря 2022, 10:45, Никита Черников

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнаульском зоопарке «Лесная сказка» впервые появится семейная пара манулов, сообщил директор Сергей Писарев на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, очередное пополнение в зверинце ждут уже во вторник, 27 декабря.

«Есть в природе самый ленивый кот. Ему лень всегда. Ему лень бегать. И он не бегает! Ему не лень только жрать. В этом плане это мой кот. Морда жирная. Тело упитанное. Глаза как у меня зелёные. И зовут его Манул. Так вот. В канун Нового года ещё одна моя мечта исполнилась. Во вторник к нам приедет не один кот, а сразу с женой. А спасибо за это Новосибирскому зоопарку и лично Андрею и Ольге Шило», — написал Писарев.

Ранее Сергей Писарев призвал не дарить живых кроликов на Новый год. По его словам, многие в итоге отказываются от таких сюрпризов и хотят отдать их в «Лесную сказку».

Комментарии 9

  • Спасибо Сергею Писареву, за великолепный зоопарк, его хозяйственность, душечность, любовь к животным и людям.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Жаль котеек.Лучше б в природе или в заповеднике жили.Через пару месяцев без слёз не взглянешь на них, как и на остальных находящихся в зоопарке
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Абсолютно с вами согласна!!!!!
    24 декабря, Гость   Ответить
  • "как и на остальных находящихся в зоопарке" в нашем зоопарке питомцы живут, как в санатории! и плодятся, как не в себя, а в плохих условиях животные не размножаются, если что. ты им сейчас клетки открой и попробуй выпустить в дикую природу. они в дальний угол забьются и будут оттуда дули показывать)) сердобольная зоошиза вообще ничего не знает о психологии животных, как жизнь показывает. зверушкам не нужна ваша природа, им нужна территория без врагов, способных их убить, еда и пара для размножения. это ВСЁ, что нужно для того, чтобы их жизнь удалась. а бонусом они получают любовь и забота людей, которые за ними ухаживают.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Спасибо большое Сергею Викторовичу и всей команде зоопарка за душевное тепло, которое вы дарите зверушкам и людям! С наступающим!
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Жаль котеек.Лучше б в природе или в заповеднике жили.Через пару месяцев без слёз не взглянешь на них, как и на остальных находящихся в зоопарке - А когда вы последний раз в нашем зоопарке были? Правильно - НИКОГДА! Так что лучше молчите, чем ставить себя в такое глупое положение.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Спасибо Сергею Писареву,-------------Как ты себя любишь.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • как жизнь показывает. зверушкам не нужна ваша природа, им нужна территория без врагов, способных их убить, еда и пара для размножения.---------------Мечта среднестатистического жителя человеческого общества.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Волка отжал?
    26 декабря, Гость   Ответить
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