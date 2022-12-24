В Барнаульском зоопарке впервые появится семейная пара манулов

Их привезут в «Лесную сказку» уже во вторник

24 декабря 2022, 10:45, Никита Черников

Фото: unsplash.com

В Барнаульском зоопарке «Лесная сказка» впервые появится семейная пара манулов, сообщил директор Сергей Писарев на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, очередное пополнение в зверинце ждут уже во вторник, 27 декабря.

«Есть в природе самый ленивый кот. Ему лень всегда. Ему лень бегать. И он не бегает! Ему не лень только жрать. В этом плане это мой кот. Морда жирная. Тело упитанное. Глаза как у меня зелёные. И зовут его Манул. Так вот. В канун Нового года ещё одна моя мечта исполнилась. Во вторник к нам приедет не один кот, а сразу с женой. А спасибо за это Новосибирскому зоопарку и лично Андрею и Ольге Шило», — написал Писарев.

Ранее Сергей Писарев призвал не дарить живых кроликов на Новый год. По его словам, многие в итоге отказываются от таких сюрпризов и хотят отдать их в «Лесную сказку».