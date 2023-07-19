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СМИ: сибиряка, зарезавшего мужчину из-за апельсинов, задержали

Нападавшего задержали

19 июля 2023, 11:33, ИА Амител

Кадр: телеграм-канал "Я из Томска"
Кадр: телеграм-канал "Я из Томска"

В Томске задержали мужчину, который зарезал прохожего из-за замечания по поводу неоплаченных апельсинов.

Как пишет РЕН ТВ, преступник несколько раз пырнул потерпевшего ножом на глазах у прохожих и тот в итоге скончался.

Сбежавшего нападавшего поймали полицейские. Им оказался 27-летний ранее судимый мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Убийство Происшествия

Комментарии 3

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Гость

12:05:44 19-07-2023

Тожероссиянин?

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Гость

13:30:08 19-07-2023

Гость (12:05:44 19-07-2023) Тожероссиянин? ... По картинке определил.)

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Гость

19:17:28 19-07-2023

Гость (12:05:44 19-07-2023) Тожероссиянин? ... да один хрен. Рано его из тюряги выпустили.

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