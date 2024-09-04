Рассказываем, как все это можно получить

04 сентября 2024, 09:45, ИА Амител erid: LjN8K81j5

Медведь в отеле / Иллюстрация банка "Левобережный"

Многие банки предлагают получать дополнительный доход. Например, банк "Левобережный" дает сибирякам возможность оформить дебетовые карты с большим кешбэком, когда покупка одна, а кешбэк двойной: рублями до 60 тысяч в год и милями без ограничений.

"Кешбэк по-сибирски"

Если пользоваться дебетовой картой банка "Левобережный, то "Кешбэк по-сибирски" дают на все самое важное: за проезд в общественном транспорте – 10%; услуги ЖКХ и АЗС – 5%; покупки в аптеках, супермаркетах, интернет-магазинах, магазинах одежды и обуви – 5%; за все остальные покупки – 1%. Все популярные категории зафиксированы и доступны всегда – нет необходимости выбирать их каждый месяц.

А если объединиться с родными или друзьями, можно получать кешбэк всем за совершенные покупки в течение месяца: траты за покупки суммируются, а кешбэк выплачивается каждому. Например, один потратил в августе 10 тыс. рублей, второй – 25 тыс. рублей, а третий – 15 тыс. рублей. Общие расходы составят 50 тыс. рублей, поэтому все получат повышенный кешбэк.

Но и это еще не все. Дополнительно +1 % кешбэка можно получить при поддержании неснижаемого остатка на карте от 40 тыс. рублей.

Ежемесячно по программе лояльности можно получать до 5000 рублями и 0,5% баллами для путешествий OneTwoTrip. Баллы для путешествий понадобятся для расчетов за ж/д и авиабилеты, за проезд в междугородних автобусах, за номера в гостиницах, отелях и аренду авто.

"13-я зарплата"

Недавно банк "Левобережный" запустил новую программу лояльности. Сервис "13-я зарплата" позволяет один раз в год получать кешбэк до 42 тыс. рублей. Ежемесячно банк начисляет от 5% за любые покупки. Накопленная в конце года сумма может быть использована в качестве компенсации за оплату образования, лечения, на покупку или ремонт авто, стоматологию, ремонт в квартире или путешествие.

Дебетовая карта выпускается бесплатно. Обслуживание 0 рублей при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц или остатке на карте от 20 тыс. рублей, в других случаях абонентская плата составит 99 рублей в месяц. Выпуск премиальной карты будет стоить 5000 рублей. Ежемесячное обслуживание – 0 рублей, если хранить на карте от 150 тыс. рублей или тратить от 75 тыс. рублей.

Если вы уже оценили возможности карты банка "Левобережный" с двойным кешбэком – советуйте ее друзьям и дополнительно получайте до 4000 рублей ежемесячно за их финансовую активность. Банк "Левобережный" помогает заработать каждому: ваши друзья или подписчики в социальных сетях смогут пользоваться картой с большим кешбэком или получать "13-ю зарплату", а вы – дополнительно к этому будете ежемесячно зарабатывать до 4000 рублей за их активность. Вам и друзьям достаточно совершать привычные покупки до 20 тыс. рублей в месяц по карте и подключить уведомления за 79 рублей в месяц. Пригласить друга просто: скопируйте промокод из раздела в личном кабинете мобильного приложения и отправьте его в мессенджере или поделитесь в соцсетях. Условия акции не ограничивают возможность распространения своего промокода: чаты соседей или объявление на рекламной доске – любые удобные для вас каналы.

Вот такая сибирская щедрость. Заказать карту можно на сайте банка "Левобережный" или оформить самостоятельно в BL-Online*. А если у вас остались вопросы – на них ответят по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-3333-555.

Дебетовая карта с пакетом услуг "Основа". Кешбэк рублями – до 5000 руб. в мес.: по выделенным категориям max – 2000 руб. при совершении операций в ТСП – от 10 тыс. руб., по прочим категориям – от 50 001 руб. в мес. Категории – в программе лояльности на nskbl.ru. Кешбэк милями 0,5% от суммы операций в ТСП. Под милями понимаются баллы программы лояльности OneTwoTrip Travel*. Бесплатное обслуживание карты при выполнении одного из условий: операции в ТСП по карте от 10 тыс. руб.; min ежедневный остаток по счету за прошедший мес. 20 тыс. руб.; зачисление зарплаты, пенсии, стипендии и иных соцвыплат; min ежедневный остаток по вкладам совокупно в мес. 20 тыс. руб. – или ежемесячная абонплата 99 ₽. Для получения кешбэка подключение сервиса уведомлений по карте обязательно – 79 ₽/мес.

Программа лояльности "13-я зарплата" позволяет получать кешбэк один раз в год от 12 тыс. до 42 тыс. руб. Ежемесячно банк начисляет от 5% за любые покупки. Накопленная в конце года сумма может быть использована в качестве компенсации за оплату образования, лечения, на покупку или ремонт авто, стоматологию, ремонт в квартире или путешествие. Ежемесячное начисление бонусных рублей производится при соблюдении условий: ежемесячные транзакции в ТСП от 20 тыс. руб. от 10 шт. не менее чем в трех разных категориях; ежемесячный мин. остаток на текущем счете от 10 тыс. руб.

Участие в реферальной программе "Пригласи друга" доступно физическим лицам с дебетовой картой банка "Левобережный". Получите промокод в BL-Online и передайте его знакомым. Ежемесячные выплаты составят от 100 до 4000 рублей в зависимости от количества активных дебетовых карт, оформленных по промокоду. Выплата увеличивается от количества привлеченных клиентов. Промокод можно указать при заказе дебетовой карты на nskbl.ru или в офисе банка, будет учитываться только для новых клиентов, не имеющих дебетовые карты или закрытые более 180 дней назад. Всем участникам программы необходимо совершать ежемесячные покупки на сумму от 20 тыс. руб., подключить "Уведомления об операциях по карте" по тарифам "Стандарт" или "Максимум" и не иметь задолженности по кредитным продуктам банка.

Банк "Левобережный" оставляет за собой право вносить изменения и/или дополнения в одностороннем порядке, путем размещения информации на сайте nskbl.ru.

* OneTwoTrip Travel ("УанТуТрип Тревел"); Supreme ("Супрейм"); BL-Online ("БиЭльОнлайн")

Банк "Левобережный" (ПАО). Лицензия Банка России № 1343. ОГРН 102 54 000 000 10. Адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48

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