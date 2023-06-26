Уголовное дело против Пригожина о мятеже не прекращено

Расследование вооруженного мятежа продолжается

26 июня 2023, 16:14, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

Уголовное дело против основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина об организации вооруженного мятежа продолжает расследоваться, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные на утро 26 июня.

Напомним, дело возбудили после начала так называемого "марша справедливости" – 23 июня военные колонны ЧВК отправились на Москву. По ходу продвижения наемников "марш" переформатировался в "мятеж". 24 июня Пригожин, после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, развернул колонны и отправился обратно к линии фронта.

25 июня в СМИ сообщили о прекращении уголовного дела, однако, как отмечает издание, "постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено".