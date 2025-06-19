Сиди и не вставай. ТВК "Гранд Арена" приглашает барнаульцев посоревноваться за новый диван
Стильный, мягкий, современный – достанется бесплатно только одному из пяти участников
19 июня 2025, 17:20, ИА Амител erid: 2W5zFJhjg96
В каждом доме есть место, где собирается вся семья. Это, несомненно, диван. Поэтому он должен быть удобным и вместительным, чтобы было комфортно пересмотреть пару сезонов любимого сериала, полистать семейные фотоальбомы, отдохнуть после тяжелого дня. Именно такой диван можно выиграть в конкурсе от ТВК "Гранд Арена" и "Мега Мебель". 12 июля 2025 года пять участников встретятся, чтобы сразиться в мини-шоу за главный приз.
В группе в ВК совсем скоро организаторы опубликуют видео с тем самым мягким героем, а пока желающие могут заполнить анкету на участие. Именно среди заявок выберут счастливчиков, которые посоревнуются за главный приз. Также все участники, которых выберут и пригласят на розыгрыш, получат поощрительные подарки от "Гранд Арены" и арендаторов.
Как принять участие в мини-шоу?
Итак, чтобы стать участником конкурса, нужно:
- до 10 июля 2025 года оставить заявку на участие в специальной форме;
- 10 июля из числа зарегистрировавшихся случайным образом выберут десять человек;
- 12 июля на мероприятии в ходе первой активности ведущий выберет пять участников, которые будут бороться за главный приз, а остальные пять человек получат поощрительные подарки.
Главное правило – не вставать с дивана, а также выполнять задания ведущего.
Кто станет победителем?
Выиграет тот, кто последним останется сидеть на диване. В случае спорных моментов победителя определят подсчетом баллов за активности от ведущего.
Когда и где пройдет битва?
Сражение за диван состоится 12 июля 2025 года с 10:00 до 15:00 по адресу Павловский тракт, 180.
Организаторы приглашают всех желающих посмотреть на мини-шоу "Битва за диван" и поболеть за участников.
Подробности на сайте ТВК "Гранд Арена".
Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, месте и порядке их получения уточняйте на сайте. Сроки проведения розыгрыша – с 11 июня по 12 июля 2025 года.
Возрастное ограничение 18+
Фото: freepik.com
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