Сила алтайского землетрясения оказалась меньше, чем при первоначальной оценке

Вместо первых 6,4 точное значение магнитуды сейсмособытия оценили в 5,7

18 февраля 2025, 13:50, ИА Амител

Землетрясение / Фото: Jens Aber / unsplash.com

Землетрясение на Алтае, магнитуду которого оценили в 6,4, оказалось не таким сильным. Уточненное значение магнитуды – 5,7. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на заведующего лабораторией сейсмической опасности ИФЗ РАН, доктора физико-математических наук Завьялова Алексея Дмитриевича.

"Данные о том, что магнитуда землетрясения составляла 6,4, дал Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. Федеральное агентство, то есть сама геофизическая служба российской академии наук дала уточненную оценку в 5,7. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр тоже оценил силу толчков в 5,7. Такие же данные дали и в Национальном центре информации о землетрясениях, который располагается в США", – рассказал эксперт.

По его словам, разные сейсмологические агентства могли использовать для оценки силы землетрясения разные типы магнитуд. Последующие же толчки, как утверждает Завьялов, прогнозировать сложно: чтобы дать какие-либо прогнозы, нужно располагать данными об афтершоках (повторных толчках), их количестве и силе. Данных об этом нет, поэтому строить предположения о дальнейшем развитии невозможно.

Напомним, утром 15 февраля в Республике Алтай произошло землетрясение, очаг которого находился на глубине 10 км. Его эпицентр располагался в 2 км к северо-востоку от села Бельтир в Кош-Агачском районе. Толчки были настолько сильными, что их ощутили по всему Горному Алтаю, а также в Алтайском крае, Кузбассе, Хакасии, Туве, Монголии и Китае.