Сильную вспышку зафиксировали на Солнце
Она длилась 13 минут
09 марта 2024, 18:59, ИА Амител
Солнце / Источник фото: unsplash.com
Сильную вспышку на Солнце зарегистрировали ночью 9 марта, пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.
Вспышку отнесли к высокому классу М1.3. Ее продолжительность составила 13 минут.
Как правило, вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые могут провоцировать магнитные бури на Земле. Однако в последние 24 часа влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли было на самом низком уровне, отмечают ученые.
Ранее сообщили, что огромное пятно на Солнце угрожает Земле мощными магнитными бурями.
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