Сильную вспышку зафиксировали на Солнце

Она длилась 13 минут

09 марта 2024, 18:59, ИА Амител

Солнце / Источник фото: unsplash.com

Сильную вспышку на Солнце зарегистрировали ночью 9 марта, пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Вспышку отнесли к высокому классу М1.3. Ее продолжительность составила 13 минут.

Как правило, вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые могут провоцировать магнитные бури на Земле. Однако в последние 24 часа влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли было на самом низком уровне, отмечают ученые.

Ранее сообщили, что огромное пятно на Солнце угрожает Земле мощными магнитными бурями.