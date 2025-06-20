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"Сильные и очень сильные дожди". Жителей Алтая ожидают мокрые выходные 21 и 22 июня

При грозах порывы ветра будут достигать 90 километров в час

20 июня 2025, 14:00, ИА Амител

Ночная гроза в Барнауле / Фото: amic.ru
Ночная гроза в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае днем 21 июня и ночью 22 июня ожидается ухудшение погоды с дождями и усилением ветра, сообщает региональное МЧС.

"Местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, усиление ветра до 17–22 м/с, при грозах шквалы 25 м/с и более", – предупредили в ведомстве.

В МЧС при сильном ветре советуют переждать непогоду в капитальном строении, обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Водителям рекомендуют быть осторожными и внимательными.

Телефоны экстренных служб: "112", "101".

Ранее жителей Барнаула предупредили о ливнях с градом и сильном ветре.

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Комментарии 5

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Гость

14:16:08 20-06-2025

Пора ехать с видеокамерой в места традиционных потопов? :)

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Сергей

14:29:20 20-06-2025

Аж страшно😎😱🥺😭

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Гость

21:53:57 20-06-2025

Сергей (14:29:20 20-06-2025) Аж страшно😎😱🥺😭... Не то слово, страшно аж жуть.

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Гость

17:17:32 20-06-2025

не будет никакого потопа никаких страшных ливней

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Гость

07:32:16 21-06-2025

Гость (17:17:32 20-06-2025) не будет никакого потопа никаких страшных ливней...
барнаульцы заранее испугались и минусов наставили.

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