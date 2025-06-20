"Сильные и очень сильные дожди". Жителей Алтая ожидают мокрые выходные 21 и 22 июня
При грозах порывы ветра будут достигать 90 километров в час
20 июня 2025, 14:00, ИА Амител
Ночная гроза в Барнауле / Фото: amic.ru
В Алтайском крае днем 21 июня и ночью 22 июня ожидается ухудшение погоды с дождями и усилением ветра, сообщает региональное МЧС.
"Местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, усиление ветра до 17–22 м/с, при грозах шквалы 25 м/с и более", – предупредили в ведомстве.
В МЧС при сильном ветре советуют переждать непогоду в капитальном строении, обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Водителям рекомендуют быть осторожными и внимательными.
Телефоны экстренных служб: "112", "101".
Ранее жителей Барнаула предупредили о ливнях с градом и сильном ветре.
14:16:08 20-06-2025
Пора ехать с видеокамерой в места традиционных потопов? :)
14:29:20 20-06-2025
Аж страшно😎😱🥺😭
21:53:57 20-06-2025
Сергей (14:29:20 20-06-2025) Аж страшно😎😱🥺😭... Не то слово, страшно аж жуть.
17:17:32 20-06-2025
не будет никакого потопа никаких страшных ливней
07:32:16 21-06-2025
Гость (17:17:32 20-06-2025) не будет никакого потопа никаких страшных ливней...
барнаульцы заранее испугались и минусов наставили.