Сильный ветер наметает снежные "дюны" на тротуары Барнаула. Фоторепортаж

На Алтай обрушились метели и сильный ветер

11 февраля 2025, 18:35, ИА Амител

Метели и сильный ветер в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Снежная буря обрушилась на Алтайский край 11 февраля. Корреспондент amic.ru прошлась по улицам Барнаула, чтобы запечатлеть, в какой обстановке горожане проводят этот день.

"Пока ветер в крае оставляет районы без электричества, в Барнауле он наметает снежные "дюны" на тротуары", – отметила корреспондент.

Напомним, снег будет идти до 13 февраля. При этом к четвергу он станет сильным, скорость ветра увеличится до 18–23 м/с, местами возможны метели. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица.

Из-за ухудшения погодных условий губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил режим повышенной готовности.