Сильный ветер наметает снежные "дюны" на тротуары Барнаула. Фоторепортаж
На Алтай обрушились метели и сильный ветер
11 февраля 2025, 18:35, ИА Амител
Метели и сильный ветер в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Снежная буря обрушилась на Алтайский край 11 февраля. Корреспондент amic.ru прошлась по улицам Барнаула, чтобы запечатлеть, в какой обстановке горожане проводят этот день.
"Пока ветер в крае оставляет районы без электричества, в Барнауле он наметает снежные "дюны" на тротуары", – отметила корреспондент.
Напомним, снег будет идти до 13 февраля. При этом к четвергу он станет сильным, скорость ветра увеличится до 18–23 м/с, местами возможны метели. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица.
Из-за ухудшения погодных условий губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил режим повышенной готовности.
19:42:46 11-02-2025
Дюн не увидел.