Сильный ветер сорвал крышу со здания Дома культуры в алтайском селе

Никто не пострадал

05 апреля 2025, 14:45, ИА Амител

Сорванная кровля ДК в селе Чернавка

В Завьяловском районе Алтайского края сильный ветер сорвал крышу с Дома культуры в селе Чернавка, сообщает "В курсе 22".

Обломки кровли разлетелись по территории, приземлившись на землю и дерево. Пострадавших нет.

В МЧС Алтайского края ранее 5 апреля сообщили, что для устранения аварий, возникших в результате штормового ветра, привлекли 54 бригады.

Напомним, что в Бийске шквалистый ветер повалил остановку и ветки, а в Барнауле – сорвал вывеску у ломбарда.