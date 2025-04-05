НОВОСТИПроисшествия

Сильный ветер сорвал крышу со здания Дома культуры в алтайском селе

Никто не пострадал

05 апреля 2025, 14:45, ИА Амител

Сорванная кровля ДК в селе Чернавка
Сорванная кровля ДК в селе Чернавка

В Завьяловском районе Алтайского края сильный ветер сорвал крышу с Дома культуры в селе Чернавка, сообщает "В курсе 22".

Обломки кровли разлетелись по территории, приземлившись на землю и дерево. Пострадавших нет.

В МЧС Алтайского края ранее 5 апреля сообщили, что для устранения аварий, возникших в результате штормового ветра, привлекли 54 бригады.

Напомним, что в Бийске шквалистый ветер повалил остановку и ветки, а в Барнауле – сорвал вывеску у ломбарда

Алтайский край Происшествия

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

21:34:19 05-04-2025

Сильный ветер сорвал слабую крышу, все логично.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:40:43 06-04-2025

Гость (21:34:19 05-04-2025) Сильный ветер сорвал слабую крышу, все логично.... У культуры сорвало крышу давно

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

12:27:56 06-04-2025

Гость (08:40:43 06-04-2025) У культуры сорвало крышу давно... Ничего, Как-то ж живет же.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:37:20 06-04-2025

Вот и всплывают проблемы понятий выиграть тендер и откат.

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров