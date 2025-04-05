Сильный ветер сорвал крышу со здания Дома культуры в алтайском селе
Никто не пострадал
05 апреля 2025, 14:45, ИА Амител
Сорванная кровля ДК в селе Чернавка
В Завьяловском районе Алтайского края сильный ветер сорвал крышу с Дома культуры в селе Чернавка, сообщает "В курсе 22".
Обломки кровли разлетелись по территории, приземлившись на землю и дерево. Пострадавших нет.
В МЧС Алтайского края ранее 5 апреля сообщили, что для устранения аварий, возникших в результате штормового ветра, привлекли 54 бригады.
Напомним, что в Бийске шквалистый ветер повалил остановку и ветки, а в Барнауле – сорвал вывеску у ломбарда.
21:34:19 05-04-2025
Сильный ветер сорвал слабую крышу, все логично.
08:40:43 06-04-2025
Гость (21:34:19 05-04-2025) Сильный ветер сорвал слабую крышу, все логично.... У культуры сорвало крышу давно
12:27:56 06-04-2025
Гость (08:40:43 06-04-2025) У культуры сорвало крышу давно... Ничего, Как-то ж живет же.
09:37:20 06-04-2025
Вот и всплывают проблемы понятий выиграть тендер и откат.