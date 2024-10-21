Силовики могли наведаться в администрацию Славгорода и МУП "Теплосбыт"
Предположительно, визит правоохранителей связан с недавней аварией, лишившей часть города света и отопления
21 октября 2024, 10:42, ИА Амител
На прошлой неделе, 16 октября, силовики могли посетить администрацию Славгорода и МУП "Теплосбыт". Об этом со ссылкой на сообщения в социальных сетях сообщает "Атмосфера".
18 октября в группе "Подслушано Славгород и Яровое" появился пост о возможных следственных действиях.
"На заборах пишут, что позавчера маски-шоу было у главы и сильных города нашего? Кто что слышал? По углю?" – спросил автор.
Один из подписчиков подтвердил информацию, заявив, что силовики посещали и "Теплосбыт". Иные подробности не приводятся.
Как отмечает "Атмосфера", визит правоохранителей может быть связан с аварией, которая произошла в ночь на 4 октября. Тогда в Славгороде произошло отключение подачи электроэнергии, а котельные № 13 и 38 приостановили работу. Южная часть города осталась без света, а многие жилые дома и социальные объекты – без отопления. Аварию удалось ликвидировать лишь к вечеру.
В МУП заявляли, что причиной инцидента стал пожар. При этом глава Славгорода Людмила Подгора в Telegram-канале писала, что частое аварийное отключение света происходит из-за "ветхости и перегрузки сетей". Особенно такой ситуацией недовольны славгородцы из частного сектора, где на котлах стоят электронасосы: при отключении света котлы могут закипеть.
При этом авария, случившаяся 4 октября, не единственный инцидент в этот отопительный сезон. Так, отопление от котельной № 10 запустили только 30 сентября. Жители улиц Либкнехта, Володарского, Ленина, Маркса, Урицкого, Первомайской жаловались на холод в квартирах.
UPD 12:11: Как стало известно "Атмосфере", посещение МУП "Теплосбыт" и администрации Славгорода силовиками могло быть вызвано нарушениями при закупках угля.
Напомним, что МУП "Теплосбыт" создано администрацией Славгорода в 2011 году для оказания услуг по теплоснабжению и водоснабжению. В 2021 году предприятие стало банкротом из-за долга в 35 млн рублей, а в 2023 году его имущество выставили на торги за 400 млн рублей. При этом в тот же год "Теплосбыт" показал выручку в 75,9 млн рублей, прибыль составила 52,5 млн рублей. 6 июня главой МУП стал бывший первый заместитель главы Славгорода Виктор Кравцов.
11:08:15 21-10-2024
Тепло и вода понятно, но при чем здесь электричество, администрация и муп к этому отношения не имеют
11:48:57 21-10-2024
При Сталине такого бы не было... Магадан и точка...
12:40:50 21-10-2024
Бдыщ!!! (11:48:57 21-10-2024) При Сталине такого бы не было... Магадан и точка... ... Рубцовск как вариант?
13:13:37 21-10-2024
Когда кончится это безобразие с бесконечным отключением света?? Нигде нет такого, только у нас?? Бардак, полный, зато машин за миллион и больше в Славгороде полно,,,, а 10 процентов людей, выживают на копеечную зарплату, платят бешеные платежи за коммуналку и свет....
14:45:29 21-10-2024
Да действительно, утром УБЭП штурмом брали контору теплосбыта, все это из за махинаций с углем. Арестован бывший директор Марухин
18:10:58 21-10-2024
Когда в конце концов силовики в Камень-на-Оби с проверкой нагрянут? Из года в год (25 лет) в штанах,носках и под теплым одеялом.