Силовики могли наведаться в администрацию Славгорода и МУП "Теплосбыт"

Предположительно, визит правоохранителей связан с недавней аварией, лишившей часть города света и отопления

21 октября 2024, 10:42, ИА Амител

Здание Следкома России / Фото: lenobl.sledcom.ru

На прошлой неделе, 16 октября, силовики могли посетить администрацию Славгорода и МУП "Теплосбыт". Об этом со ссылкой на сообщения в социальных сетях сообщает "Атмосфера".

18 октября в группе "Подслушано Славгород и Яровое" появился пост о возможных следственных действиях.

"На заборах пишут, что позавчера маски-шоу было у главы и сильных города нашего? Кто что слышал? По углю?" – спросил автор.

Один из подписчиков подтвердил информацию, заявив, что силовики посещали и "Теплосбыт". Иные подробности не приводятся.

Как отмечает "Атмосфера", визит правоохранителей может быть связан с аварией, которая произошла в ночь на 4 октября. Тогда в Славгороде произошло отключение подачи электроэнергии, а котельные № 13 и 38 приостановили работу. Южная часть города осталась без света, а многие жилые дома и социальные объекты – без отопления. Аварию удалось ликвидировать лишь к вечеру.

В МУП заявляли, что причиной инцидента стал пожар. При этом глава Славгорода Людмила Подгора в Telegram-канале писала, что частое аварийное отключение света происходит из-за "ветхости и перегрузки сетей". Особенно такой ситуацией недовольны славгородцы из частного сектора, где на котлах стоят электронасосы: при отключении света котлы могут закипеть.

При этом авария, случившаяся 4 октября, не единственный инцидент в этот отопительный сезон. Так, отопление от котельной № 10 запустили только 30 сентября. Жители улиц Либкнехта, Володарского, Ленина, Маркса, Урицкого, Первомайской жаловались на холод в квартирах.

UPD 12:11: Как стало известно "Атмосфере", посещение МУП "Теплосбыт" и администрации Славгорода силовиками могло быть вызвано нарушениями при закупках угля.

Напомним, что МУП "Теплосбыт" создано администрацией Славгорода в 2011 году для оказания услуг по теплоснабжению и водоснабжению. В 2021 году предприятие стало банкротом из-за долга в 35 млн рублей, а в 2023 году его имущество выставили на торги за 400 млн рублей. При этом в тот же год "Теплосбыт" показал выручку в 75,9 млн рублей, прибыль составила 52,5 млн рублей. 6 июня главой МУП стал бывший первый заместитель главы Славгорода Виктор Кравцов.