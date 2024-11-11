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Силовики нашли девушек, пошутивших возле здания "Крокуса" о теракте

Блогерши дерзко отвечали в комментариях к видео, но после резонанса испугались и удалили свой канал

11 ноября 2024, 10:33, ИА Амител

Девушка на скандальном видео / Фото: кадр из видео
Девушка на скандальном видео / Фото: кадр из видео

Две девушки, которые сняли скандальный ролик возле здания "Крокус Сити Холла" и пообещали устроить теракт, оказались блогершами из Владимирской области, пишет "Российская газета".

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девушки заявили, что "будут устраивать теракт", пошутили над жертвами мартовского теракта в концертном зале и завили, что у них "нет чувства скорби". Напомним, трагедия произошла 22 марта, погибли 145 человек, потерпевшими признали более 1700 человек.

По данным издания, канал с несколькими сотнями подписчиков вели Злата и Виктория.

"Девушки советовали репостить видео. Однако после того как треш-ролик завирусился и на него обратил внимание СК, девушки удалили канал", – отмечает издание.

Подмосковное ГСУ СК начало доследственную проверку по факту оправдания терроризма.

блогеры Терроризм
Читайте также в сюжете: Теракт в "Крокус Сити Холле"

Комментарии 9

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Гость

10:48:16 11-11-2024

"Язык враг мой"

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Гость

10:53:04 11-11-2024

Ждем продолжения.....

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Гость

11:02:25 11-11-2024

девушки заявили, что "будут устраивать теракт" --- во твари. Скорее просто дуры тупые. Но может и твари

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Гость

11:35:16 11-11-2024

Гость (11:02:25 11-11-2024) девушки заявили, что "будут устраивать теракт" --- во твари.... Твари однозначно.

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Гость

11:42:47 11-11-2024

Нашли и.. Что потом сделали с ними? Интрига..

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Гость

11:45:32 11-11-2024

Гость (11:42:47 11-11-2024) Нашли и.. Что потом сделали с ними? Интрига.. ... А потом расстреляли

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Гость

13:02:35 11-11-2024

Гость (11:45:32 11-11-2024) А потом расстреляли... Ну и правильно..

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ВВП

12:23:09 11-11-2024

Мозгов нет, одни лайки и и репосты в головах.

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Сергей

04:01:45 12-11-2024

Не расстреляли. А попросили их на камеру извиниться и отпустили. У нас сейчас так принято - на камеру просить прощение и ты вроде как свободен! Идиотизм!!

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