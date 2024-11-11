Силовики нашли девушек, пошутивших возле здания "Крокуса" о теракте
Блогерши дерзко отвечали в комментариях к видео, но после резонанса испугались и удалили свой канал
11 ноября 2024, 10:33, ИА Амител
Две девушки, которые сняли скандальный ролик возле здания "Крокус Сити Холла" и пообещали устроить теракт, оказались блогершами из Владимирской области, пишет "Российская газета".
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девушки заявили, что "будут устраивать теракт", пошутили над жертвами мартовского теракта в концертном зале и завили, что у них "нет чувства скорби". Напомним, трагедия произошла 22 марта, погибли 145 человек, потерпевшими признали более 1700 человек.
По данным издания, канал с несколькими сотнями подписчиков вели Злата и Виктория.
"Девушки советовали репостить видео. Однако после того как треш-ролик завирусился и на него обратил внимание СК, девушки удалили канал", – отмечает издание.
Подмосковное ГСУ СК начало доследственную проверку по факту оправдания терроризма.
10:48:16 11-11-2024
"Язык враг мой"
10:53:04 11-11-2024
Ждем продолжения.....
11:02:25 11-11-2024
девушки заявили, что "будут устраивать теракт" --- во твари. Скорее просто дуры тупые. Но может и твари
11:35:16 11-11-2024
Гость (11:02:25 11-11-2024) девушки заявили, что "будут устраивать теракт" --- во твари.... Твари однозначно.
11:42:47 11-11-2024
Нашли и.. Что потом сделали с ними? Интрига..
11:45:32 11-11-2024
Гость (11:42:47 11-11-2024) Нашли и.. Что потом сделали с ними? Интрига.. ... А потом расстреляли
13:02:35 11-11-2024
Гость (11:45:32 11-11-2024) А потом расстреляли... Ну и правильно..
12:23:09 11-11-2024
Мозгов нет, одни лайки и и репосты в головах.
04:01:45 12-11-2024
Не расстреляли. А попросили их на камеру извиниться и отпустили. У нас сейчас так принято - на камеру просить прощение и ты вроде как свободен! Идиотизм!!