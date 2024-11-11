Блогерши дерзко отвечали в комментариях к видео, но после резонанса испугались и удалили свой канал

11 ноября 2024, 10:33, ИА Амител

Девушка на скандальном видео / Фото: кадр из видео

Две девушки, которые сняли скандальный ролик возле здания "Крокус Сити Холла" и пообещали устроить теракт, оказались блогершами из Владимирской области, пишет "Российская газета".

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девушки заявили, что "будут устраивать теракт", пошутили над жертвами мартовского теракта в концертном зале и завили, что у них "нет чувства скорби". Напомним, трагедия произошла 22 марта, погибли 145 человек, потерпевшими признали более 1700 человек.

По данным издания, канал с несколькими сотнями подписчиков вели Злата и Виктория.

"Девушки советовали репостить видео. Однако после того как треш-ролик завирусился и на него обратил внимание СК, девушки удалили канал", – отмечает издание.

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