Силуанов объяснил идею повышения НДФЛ запросом общества
По его словам, предложенные изменения связаны с требованием справедливости
29 мая 2024, 21:06, ИА Амител
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что предложенная градация НДФЛ именно такая, поскольку у общества был запрос на справедливость. Об этом он сказал в комментарии журналисту Павлу Зарубину, который тот опубликовал в Telegram-канале.
"Запрос общества был на справедливость. Об этом мы слышали и в парламенте, об этом велась дискуссия на страницах газет и журналов. Когда мы посмотрели, а какие существуют ставки налогообложения в других странах, какие наши предложения были от различных фракций, то подготовили, на наш взгляд, очень оптимальную, справедливую шкалу налогообложения", – заявил Силуанов.
Он добавил, что власти давно не подходили так системно к изменениям в налоговом законодательстве и сейчас это уже "назрело".
Напомним, что накануне Минфин внес в правительство законопроект об изменениях российской налоговой системы. Он предполагает введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Вместе с тем в ведомстве заявляли, что изменения затронут лишь 3% граждан. Их уже одобрила правительственная комиссия, а 30-го числа их рассмотрит сам кабмин.
О том, какие именно виды налогов предлагают повысить, какими будут ставки НДФЛ и кому придется платить больше, – читайте в материале amic.ru.
21:48:21 29-05-2024
Конечно-конечно, как обычно - люди сами попросили, инициатива снизу и для "низов'...
23:31:37 29-05-2024
R22 (21:48:21 29-05-2024) Конечно-конечно, как обычно - люди сами попросили, инициатив... Да, представьте себе, люди сами попросили. Давно уже все говорят, что надо сделать так, чтобы получающие большие доходы платили налоги по прогрессивной шкале. Так и хотят сделать, но нет, опять недовольны, опять вам не угодили. Что не так?
10:07:33 30-05-2024
Гость (23:31:37 29-05-2024) Да, представьте себе, люди сами попросили. Давно уже все гов... я, как и многие, присоединялась к подобному запросу, но вот результат ждала другой. неужели вы не видите, что это не про справедливость? я вчера прикидывала цифры и разница между теми, кто будет платить по старому и теми, кто должен платить по новой шкале, составляет примерно лет 7-8? депутаты, как обычно, оставили себя без повышения, а тех, кто выживает на 25-30 тр без понижения или вообще отмены НДФЛ, как и запрашивало общество. у них другие цифры в головах, далекие от реальности, а общество- это не простые работяги.
12:58:37 30-05-2024
Гость (23:31:37 29-05-2024) Да, представьте себе, люди сами попросили. Давно уже все гов... С учетом инфляции, через год-два повышенные ставки налога коснуться всех. Будьте осторожны в своих желаниях.
23:53:08 29-05-2024
Причём здесь справедливость? Юридические полит-жулики единороссы незаконным инструментом лоббирования в Думе обеспечили себе безнаказанность обворовывания нации, её будущего, в ресурсном пространстве России. Используя властные рычаги управления правовыми механизмами Российской Федерации, ЕР нейтрализовала функции Прокуратуры и Суда РФ, с помощью Росгвардии окончательно подмяв МВД. Всё это и обеспечило бесконтрольное обворовывание не только природных ресурсов России, но и её населения. Отсюда легитимность ничем неограниченных сверхприбылей.
08:32:04 30-05-2024
Могли бы и побольше процент сделать для богачей. Пусть раскошеливаются, стране нужны деньги на СВО, зарплаты бюджетника.
То что решают помогать семьям с детьми- это не правильно. Всякие алкашки для получения пособия рожают.
08:32:40 30-05-2024
Понятно. Значит будут опять грабить
09:44:43 30-05-2024
Народ просил освободить от налога тех кто получает минималку, а не увеличивать, 200 т. не такая большая З/П для жителей мегаполисов.
09:45:19 30-05-2024
Это также как народ просил о повышении пенсионного возраста, смешно ей Богу
11:36:02 30-05-2024
Цинизм власти никак не оскудеет.
13:14:51 30-05-2024
Почему оставляют налог без изменений для тех кто получает малые зарплаты?Скажем ,до 30 т.р.?Почему его не убрать совсем для данной категории?Вот какой запрос у всех,но почему то про это молчок ,как будто и не говорилось про это раньше.
00:19:43 05-06-2024
Ну, надо же! Обложили налогом "по просьбам трудящихся"! Ура, товарищи!