Силуанов объяснил идею повышения НДФЛ запросом общества

По его словам, предложенные изменения связаны с требованием справедливости

29 мая 2024, 21:06, ИА Амител

Антон Силуанов / Фото: minfin.gov.ru

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что предложенная градация НДФЛ именно такая, поскольку у общества был запрос на справедливость. Об этом он сказал в комментарии журналисту Павлу Зарубину, который тот опубликовал в Telegram-канале.

"Запрос общества был на справедливость. Об этом мы слышали и в парламенте, об этом велась дискуссия на страницах газет и журналов. Когда мы посмотрели, а какие существуют ставки налогообложения в других странах, какие наши предложения были от различных фракций, то подготовили, на наш взгляд, очень оптимальную, справедливую шкалу налогообложения", – заявил Силуанов.

Он добавил, что власти давно не подходили так системно к изменениям в налоговом законодательстве и сейчас это уже "назрело".

Напомним, что накануне Минфин внес в правительство законопроект об изменениях российской налоговой системы. Он предполагает введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Вместе с тем в ведомстве заявляли, что изменения затронут лишь 3% граждан. Их уже одобрила правительственная комиссия, а 30-го числа их рассмотрит сам кабмин.

О том, какие именно виды налогов предлагают повысить, какими будут ставки НДФЛ и кому придется платить больше, – читайте в материале amic.ru.