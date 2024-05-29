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Силуанов объяснил идею повышения НДФЛ запросом общества

По его словам, предложенные изменения связаны с требованием справедливости

29 мая 2024, 21:06, ИА Амител

Антон Силуанов / Фото: minfin.gov.ru
Антон Силуанов / Фото: minfin.gov.ru

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что предложенная градация НДФЛ именно такая, поскольку у общества был запрос на справедливость. Об этом он сказал в комментарии журналисту Павлу Зарубину, который тот опубликовал в Telegram-канале.

"Запрос общества был на справедливость. Об этом мы слышали и в парламенте, об этом велась дискуссия на страницах газет и журналов. Когда мы посмотрели, а какие существуют ставки налогообложения в других странах, какие наши предложения были от различных фракций, то подготовили, на наш взгляд, очень оптимальную, справедливую шкалу налогообложения", – заявил Силуанов.

Он добавил, что власти давно не подходили так системно к изменениям в налоговом законодательстве и сейчас это уже "назрело".

Напомним, что накануне Минфин внес в правительство законопроект об изменениях российской налоговой системы. Он предполагает введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Вместе с тем в ведомстве заявляли, что изменения затронут лишь 3% граждан. Их уже одобрила правительственная комиссия, а 30-го числа их рассмотрит сам кабмин.

О том, какие именно виды налогов предлагают повысить, какими будут ставки НДФЛ и кому придется платить больше, – читайте в материале amic.ru.

Экономика налоги

Комментарии 12

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R22

21:48:21 29-05-2024

Конечно-конечно, как обычно - люди сами попросили, инициатива снизу и для "низов'...

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Гость

23:31:37 29-05-2024

R22 (21:48:21 29-05-2024) Конечно-конечно, как обычно - люди сами попросили, инициатив... Да, представьте себе, люди сами попросили. Давно уже все говорят, что надо сделать так, чтобы получающие большие доходы платили налоги по прогрессивной шкале. Так и хотят сделать, но нет, опять недовольны, опять вам не угодили. Что не так?

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Элен без ребят

10:07:33 30-05-2024

Гость (23:31:37 29-05-2024) Да, представьте себе, люди сами попросили. Давно уже все гов... я, как и многие, присоединялась к подобному запросу, но вот результат ждала другой. неужели вы не видите, что это не про справедливость? я вчера прикидывала цифры и разница между теми, кто будет платить по старому и теми, кто должен платить по новой шкале, составляет примерно лет 7-8? депутаты, как обычно, оставили себя без повышения, а тех, кто выживает на 25-30 тр без понижения или вообще отмены НДФЛ, как и запрашивало общество. у них другие цифры в головах, далекие от реальности, а общество- это не простые работяги.

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Гость

12:58:37 30-05-2024

Гость (23:31:37 29-05-2024) Да, представьте себе, люди сами попросили. Давно уже все гов... С учетом инфляции, через год-два повышенные ставки налога коснуться всех. Будьте осторожны в своих желаниях.

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Юрий Я

23:53:08 29-05-2024

Причём здесь справедливость? Юридические полит-жулики единороссы незаконным инструментом лоббирования в Думе обеспечили себе безнаказанность обворовывания нации, её будущего, в ресурсном пространстве России. Используя властные рычаги управления правовыми механизмами Российской Федерации, ЕР нейтрализовала функции Прокуратуры и Суда РФ, с помощью Росгвардии окончательно подмяв МВД. Всё это и обеспечило бесконтрольное обворовывание не только природных ресурсов России, но и её населения. Отсюда легитимность ничем неограниченных сверхприбылей.

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Гость

08:32:04 30-05-2024

Могли бы и побольше процент сделать для богачей. Пусть раскошеливаются, стране нужны деньги на СВО, зарплаты бюджетника.
То что решают помогать семьям с детьми- это не правильно. Всякие алкашки для получения пособия рожают.

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Гость

08:32:40 30-05-2024

Понятно. Значит будут опять грабить

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Гость

09:44:43 30-05-2024

Народ просил освободить от налога тех кто получает минималку, а не увеличивать, 200 т. не такая большая З/П для жителей мегаполисов.

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Гость

09:45:19 30-05-2024

Это также как народ просил о повышении пенсионного возраста, смешно ей Богу

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Гость

11:36:02 30-05-2024

Цинизм власти никак не оскудеет.

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Афиноген

13:14:51 30-05-2024

Почему оставляют налог без изменений для тех кто получает малые зарплаты?Скажем ,до 30 т.р.?Почему его не убрать совсем для данной категории?Вот какой запрос у всех,но почему то про это молчок ,как будто и не говорилось про это раньше.

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Гость

00:19:43 05-06-2024

Ну, надо же! Обложили налогом "по просьбам трудящихся"! Ура, товарищи!

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