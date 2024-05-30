Силуанов: пенсии военным проиндексируют с 1 октября на 5,1%
Глава Минфина отметил, что ранее индексация пенсий военных пенсионеров планировалась на уровне 4,5%, но свои изменения вносит инфляция
30 мая 2024, 22:25, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Пенсии военных пенсионеров будут проиндексированы на 5,1% с 1 октября текущего года. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Он отметил, что ранее индексация пенсий военных пенсионеров планировалась на уровне 4,5%. В связи с уточнением прогнозов инфляции до 5,1% ведомство предлагает внести соответствующие изменения.
В таком случае пенсионный коэффициент изменится до 89,83% с 1 октября. Таким образом, военные пенсионеры получат более высокие выплаты с учетом уточненного прогноза по инфляции в России.
22:57:17 30-05-2024
А трудящимся ?
23:46:24 30-05-2024
А не военным когда?
07:51:41 31-05-2024
Иван (23:46:24 30-05-2024) А не военным когда? ... А не военные сами заработают.
07:52:30 31-05-2024
Генералам опять не хватает на ЗиСы-110?
08:03:18 31-05-2024
Гость (07:52:30 31-05-2024) Генералам опять не хватает на ЗиСы-110?... Рядовым все еще не хватает на Лады
08:57:49 31-05-2024
Мама получает пенсию (после гибели сына в ходе СВО). Поступают деньги на карту как "военная пенсия", ей тоже проиндексируют ее с 01 октября или нет?