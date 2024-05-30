НОВОСТИОбщество

Силуанов: пенсии военным проиндексируют с 1 октября на 5,1%

Глава Минфина отметил, что ранее индексация пенсий военных пенсионеров планировалась на уровне 4,5%, но свои изменения вносит инфляция

30 мая 2024, 22:25, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Пенсии военных пенсионеров будут проиндексированы на 5,1% с 1 октября текущего года. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он отметил, что ранее индексация пенсий военных пенсионеров планировалась на уровне 4,5%. В связи с уточнением прогнозов инфляции до 5,1% ведомство предлагает внести соответствующие изменения.

В таком случае пенсионный коэффициент изменится до 89,83% с 1 октября. Таким образом, военные пенсионеры получат более высокие выплаты с учетом уточненного прогноза по инфляции в России.

пенсии

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

22:57:17 30-05-2024

А трудящимся ?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

23:46:24 30-05-2024

А не военным когда?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:51:41 31-05-2024

Иван (23:46:24 30-05-2024) А не военным когда? ... А не военные сами заработают.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:52:30 31-05-2024

Генералам опять не хватает на ЗиСы-110?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:03:18 31-05-2024

Гость (07:52:30 31-05-2024) Генералам опять не хватает на ЗиСы-110?... Рядовым все еще не хватает на Лады

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:57:49 31-05-2024

Мама получает пенсию (после гибели сына в ходе СВО). Поступают деньги на карту как "военная пенсия", ей тоже проиндексируют ее с 01 октября или нет?

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров