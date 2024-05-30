Силуанов: пенсии военным проиндексируют с 1 октября на 5,1%

Глава Минфина отметил, что ранее индексация пенсий военных пенсионеров планировалась на уровне 4,5%, но свои изменения вносит инфляция

30 мая 2024, 22:25, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Пенсии военных пенсионеров будут проиндексированы на 5,1% с 1 октября текущего года. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он отметил, что ранее индексация пенсий военных пенсионеров планировалась на уровне 4,5%. В связи с уточнением прогнозов инфляции до 5,1% ведомство предлагает внести соответствующие изменения.

В таком случае пенсионный коэффициент изменится до 89,83% с 1 октября. Таким образом, военные пенсионеры получат более высокие выплаты с учетом уточненного прогноза по инфляции в России.