Новый закон о пенсиях для семей участников СВО подписал президент России Владимир Путин

30 мая 2024, 16:30, ИА Амител

Армия Российской Федерации / Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин 29 мая 2024 года подписал закон, который изменил ситуацию с получением пенсий семьями погибших на СВО военных. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Семьи погибших участников СВО получат две пенсии?

Да. Семьи погибших участников смогут одновременно получать две пенсии. Супруги погибших теперь имеют право на пенсию по потере кормильца. При этом такую пенсию продолжат получать и дети погибших военных. Также по новому документу устанавливаются доплаты к пенсиям для награжденных орденом Святого Георгия.

При каком условии супруге погибшего дадут пенсию?

Пенсию дадут жене солдата, если он проходил службу по призыву или был членом добровольческих формирований и погиб на СВО. При этом в семье должны быть дети не старше 23 лет, а вдовы не должны вступить в повторный брак. Ранее такие выплаты получали только те, кто воспитывал детей до 8 лет.

Как долго будут платить пенсию по потере кормильца?

В России пенсию платят до достижения детьми 23 лет, если после совершеннолетия ребенок учится очно.

А возраст и работа жены погибшего повлияют на пенсии?

Нет, получение пенсий не будет зависеть от занятости, трудоспособности или возраста супруги погибшего на СВО.

Когда закон вступит силу?

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

А что за допвыплаты за орден Святого Георгия?

Те, кто награжден орденом Святого Георгия и знаком отличия ордена Святого Георгия всех четырех степеней, смогут получить дополнительные выплаты к пенсии. Она составит 415% размера социальной пенсии для награжденных орденом Святого Георгия I степени или знаком отличия ордена Святого Георгия всех четырех степеней. Для награжденных орденом Святого Георгия II, III и IV степеней, а также граждан, награжденных знаком отличия ордена III и IV степеней, полагается 330% размера пенсии, а награжденным орденом Святого Георгия IV степени – 250% социальной пенсии.