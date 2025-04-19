По словам медиаменеджера, супруг всегда ее поддерживал

19 апреля 2025, 18:30, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru

Главред RT Маргарита Симоньян в слезах на телеканале "Россия 1" рассказала о состоянии своего мужа Тиграна Кеосаяна. Об этом пишет rg.ru.

"Люди всегда задают себе вопрос: "Почему именно со мной?" А с кем? Теперь вот так: прими и живи", – сказала медиаменеджер и добавила, что в молодости она была счастлива с супругом, который всегда ее поддерживал и обращался к ней исключительно фразой "красавица моя".

9 января Симоньян сообщила, что ее муж из-за проблем с сердцем пережил клиническую смерть и находится в коме. Врачи пока не дают категоричных прогнозов и отказываются называть дату его выхода из этого состояния.

Из-за этого в апреле начал распространяться слух о том, что 59-летнего режиссера могут отключить от аппарата ИВЛ. Однако никаких официальных заявлений о таком решении нет. Верить этой информации не стоит.