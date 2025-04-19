Симоньян расплакалась, говоря о состоянии своего мужа Тиграна Кеосаяна
По словам медиаменеджера, супруг всегда ее поддерживал
19 апреля 2025, 18:30, ИА Амител
Главред RT Маргарита Симоньян в слезах на телеканале "Россия 1" рассказала о состоянии своего мужа Тиграна Кеосаяна. Об этом пишет rg.ru.
"Люди всегда задают себе вопрос: "Почему именно со мной?" А с кем? Теперь вот так: прими и живи", – сказала медиаменеджер и добавила, что в молодости она была счастлива с супругом, который всегда ее поддерживал и обращался к ней исключительно фразой "красавица моя".
9 января Симоньян сообщила, что ее муж из-за проблем с сердцем пережил клиническую смерть и находится в коме. Врачи пока не дают категоричных прогнозов и отказываются называть дату его выхода из этого состояния.
Из-за этого в апреле начал распространяться слух о том, что 59-летнего режиссера могут отключить от аппарата ИВЛ. Однако никаких официальных заявлений о таком решении нет. Верить этой информации не стоит.
19:21:58 19-04-2025
"Люди всегда задают себе вопрос: "Почему именно со мной?" - потому что бумеранг!
07:18:45 20-04-2025
Гость (19:21:58 19-04-2025) "Люди всегда задают себе вопрос: "Почему именно со мной?" -... Какой бумеранг? Что он сделал тебе плохого?
10:28:30 20-04-2025
Гость (07:18:45 20-04-2025) Какой бумеранг? Что он сделал тебе плохого?...
Наивность которая граничит с недоразвитостью. Близость Семипалатинского полигона такое влияние оказала?
11:50:52 20-04-2025
Гость (10:28:30 20-04-2025) Наивность которая граничит с недоразвитостью. Близость С... на тебя да, похоже оказала. или с Чернобыля надуло?
09:21:24 21-04-2025
Гость (07:18:45 20-04-2025) Какой бумеранг? Что он сделал тебе плохого?... Как минимум, закрутила роман с женатым человеком.
20:09:28 19-04-2025
Есть золотое правило Бога, не делай того, чего не желаешь себе и будешь жить долго и без болезненно.
22:06:20 19-04-2025
Гость (20:09:28 19-04-2025) Есть золотое правило Бога, не делай того, чего не желаешь се... А причём здесь Маргарита Симоньян?
07:19:29 20-04-2025
Гость (20:09:28 19-04-2025) Есть золотое правило Бога, не делай того, чего не желаешь се... Кому он плохо пожелал? За что ты его ненавидешь?
09:22:15 20-04-2025
Гость (07:19:29 20-04-2025) Кому он плохо пожелал? За что ты его ненавидешь?...
Cовсем голова пустая?
22:41:04 20-04-2025
Гость (20:09:28 19-04-2025) Есть золотое правило Бога, не делай того, чего не желаешь се... вы про что? городите
22:40:43 20-04-2025
просто уже не обнадеживали-бы женщину, какое там "поправится" . сердце негодное, отек мозга. чудес то пока не бывает в медицине, тут уже прямым текстом что пересадка сердца нужна. Так ему не выделят донорское сердце на комиссии, это раз, тк пациент по баллам на"троечку" и обычно орган отдается более жизнеспособному и подходящему по мед. показаниям и по выживаемости пациенту (и сердце донорское работает в среднем лет 5, затем новое. Как вариант поставить искусственное тн"насос". Но он не перенесет операцию!). Ну и отек мозга в его возрасте... - о полноценной жизни никакой и речи не идет!! увы