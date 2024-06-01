Синоптик рассказал, когда начнется спад воды в Оби возле Барнаула

В Затоне продолжает действовать режим повышенной готовности, ситуация находится на контроле

01 июня 2024, 12:04, ИА Амител

Паводок в Затоне / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Ситуация с уровнем воды в реке Оби в районе Барнаула стабилизировалась и продержится еще два-три дня, а затем начнется плавный спад. Об этом на заседании паводковой комиссии в мэрии сообщил замначальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер.

Как отметил специалист, резкого потепления, которое привело бы к таянию снегозапасов в Горном Алтае, не предвидится. Не прогнозируется и обильных дождей – ожидаются разве что только локальные, грозового типа.

"Со следующей недели начнется постепенный спад паводковой ситуации, что позволяет говорить о прохождении ее пика", – резюмировал Люцигер.

На заседании также обсудили ситуацию в Затоне. На утро 1 июня уровень воды в микрорайоне снизился до 569 см над нулем водомерного поста, за сутки он упал на 3 см. Тем не менее режим повышенной готовности в населенном пункте пока не снимают.

Специалисты продолжают контролировать ситуацию и оперативно реагировать на изменения обстановки и обращения жителей.