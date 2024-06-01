Вода близко. Фоторепортаж из затопленного паводком поселка Затон
Уже более 10 дней в Затоне продолжается паводок. Там все еще действует режим повышенной готовности
01 июня 2024, 07:05, ИА Амител
В поселке Затон продолжается паводок. Он начался там в 20-х числах мая, вода уже начала падать. На 31 мая ее уровень был 572 см выше нуля водомерного поста, за сутки он упал на 1 сантиметр. Фотокорреспондент amic.ru Алина Богомолова посмотрела, как выглядит поселок, который в очередной раз топит.
Сейчас в Затоне ситуация все еще остается напряженной. Вода подобралась вплотную к некоторых домам, на отдельных участках она затопила огороды, на части улиц полностью затоплены дороги. Также вода стоит в погребах местных жителей.
Всего на 31 мая в Затоне было подтоплено 100 приусадебных участков и семь участков дорог.
В выходные МЧС продолжает оказывать адресную помощь населению, контроль за ситуацией продолжается в выходные, сообщает пресс-служба мэрии.
Напомним, что 21 мая в связи с ростом воды в реке Оби в Затоне ввели режим повышенной готовности. Службы города и Центрального района перевели в режим круглосуточного дежурства. В Затоне подсыпали дамбы, сделали гидрозатвор и установили дополнительные вешки на улице Заобской.
Также 28 мая на улице 2-й Озерной установили водоналивную дамбу протяженностью 100 метров. Дополнительно было построено 500 метров защитных валов и обновлено 2 км существующих. Тем самым были снята угроза подтопления более 40 приусадебных участков, сообщила пресс-служба мэрии.
Для жителей Затона организовали пункт временного размещения в школе № 1. Там разместили 89 человек. На данный момент в ПВР никого уже нет, пояснили в МЧС.
Amic.ru также пообщался с жителями Затона и выяснил у них, что происходит в поселке. Что люди говорят о паводке и с какими трудностями они сталкиваются, читайте в ближайшее время в нашем репортаже.
07:29:07 01-06-2024
Местным жителям от этого паводка тоже есть польза, раз в год вода промывает их уличные туалеты.
08:12:10 01-06-2024
- " Уникальность Нидерландов состоит в том, что достаточно большая часть территории была получена путём осушения, около половины территории, на которой живёт 60 % населения, лежит ниже уровня моря," -------Здесь, какой то крошечный клочок и постоянно тонут. В одном случае люди живут с Богом, а в другом Дьявол правит на обширной территории.
10:37:06 01-06-2024
Дурдом, который продолжается и поддерживается десятки лет.
13:13:43 01-06-2024
Спасибо насыпи нового моста до самого обского русла, раньше протока сильно спасала
16:34:37 01-06-2024
Гость (13:13:43 01-06-2024) Спасибо насыпи нового моста до самого обского русла, раньше ... Эпический бред, говорите спасибо правобережному тракту, там по проекту ни одной дренажки нет, кроме лосихи, раньше вода лугами уходила, потому они заливными зовутся
10:48:19 03-06-2024
Затонцам выгодно подтопление, им каждый раз компенсацию дают.