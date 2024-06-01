Вода близко. Фоторепортаж из затопленного паводком поселка Затон

Уже более 10 дней в Затоне продолжается паводок. Там все еще действует режим повышенной готовности

01 июня 2024, 07:05, ИА Амител

Паводок в Затоне/ Фото: Алина Богомолова

В поселке Затон продолжается паводок. Он начался там в 20-х числах мая, вода уже начала падать. На 31 мая ее уровень был 572 см выше нуля водомерного поста, за сутки он упал на 1 сантиметр. Фотокорреспондент amic.ru Алина Богомолова посмотрела, как выглядит поселок, который в очередной раз топит.

Паводок в Затоне / Фото: Алина Богомолова

Сейчас в Затоне ситуация все еще остается напряженной. Вода подобралась вплотную к некоторых домам, на отдельных участках она затопила огороды, на части улиц полностью затоплены дороги. Также вода стоит в погребах местных жителей.

Всего на 31 мая в Затоне было подтоплено 100 приусадебных участков и семь участков дорог.

В выходные МЧС продолжает оказывать адресную помощь населению, контроль за ситуацией продолжается в выходные, сообщает пресс-служба мэрии.

Паводок в Затоне / Фото: Алина Богомолова

Напомним, что 21 мая в связи с ростом воды в реке Оби в Затоне ввели режим повышенной готовности. Службы города и Центрального района перевели в режим круглосуточного дежурства. В Затоне подсыпали дамбы, сделали гидрозатвор и установили дополнительные вешки на улице Заобской.

Также 28 мая на улице 2-й Озерной установили водоналивную дамбу протяженностью 100 метров. Дополнительно было построено 500 метров защитных валов и обновлено 2 км существующих. Тем самым были снята угроза подтопления более 40 приусадебных участков, сообщила пресс-служба мэрии.

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Для жителей Затона организовали пункт временного размещения в школе № 1. Там разместили 89 человек. На данный момент в ПВР никого уже нет, пояснили в МЧС.

Amic.ru также пообщался с жителями Затона и выяснил у них, что происходит в поселке. Что люди говорят о паводке и с какими трудностями они сталкиваются, читайте в ближайшее время в нашем репортаже.