Синоптик рассказала, когда рассеется аномально густой туман над Барнаулом
Третий день подряд в краевой столице переносят авиарейсы
18 октября 2024, 14:00, ИА Амител
Туман, который в ночь на 18 октября взял в плотное кольцо Барнаул, рассеется только к воскресенью. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого Гидрометцентра Людмила Сырых. Специалист объяснила это метеорологическое явление, которое наблюдается в регионе уже третий день подряд, отсутствием ветра и высокой влажностью.
"Из-за потепления 17 октября в краевой столице усилилось снеготаяние. Ночью температуры понизились до отрицательных. В условиях безветренной погоды вся испарившаяся влага стоит в воздухе над городом. Туман должен рассеяться к 20 октября. Уже завтра ветер усилится до 4-9 м/с и метеорологические процессы будут протекать более активно", – рассказала синоптик.
На фоне безветрия в Барнауле также начала расти концентрация вредных примесей в атмосферном воздухе, но опасные значения на данный момент не превышены. Об этом amic.ru рассказала начальник комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды Алтайского ЦГМС Кира Шутова.
Как ранее сообщало наше издание, в международном аэропорту имени Титова из-за густого тумана начиная с 16 октября на несколько часов задерживают авиарейсы. В пятницу из Барнаула по расписанию не смогли вылететь самолеты в Москву, Екатеринбург, Сочи, Казань и Санкт-Петербург.
15:47:51 18-10-2024
а весной когда снег тает нет туманов
19:05:17 18-10-2024
Потому что земля холодная, сейчас же земля тёплая ещё и ветра нет.
Мы фактически в облаке сейчас.
10:39:16 19-10-2024
Странный туман. Скорее смог с влагой.
16:02:17 19-10-2024
в каком облаке , кому эти сказки