Синоптик рассказала, когда рассеется аномально густой туман над Барнаулом

Третий день подряд в краевой столице переносят авиарейсы

18 октября 2024, 14:00, ИА Амител

Утро 18 октября в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Туман, который в ночь на 18 октября взял в плотное кольцо Барнаул, рассеется только к воскресенью. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого Гидрометцентра Людмила Сырых. Специалист объяснила это метеорологическое явление, которое наблюдается в регионе уже третий день подряд, отсутствием ветра и высокой влажностью.

"Из-за потепления 17 октября в краевой столице усилилось снеготаяние. Ночью температуры понизились до отрицательных. В условиях безветренной погоды вся испарившаяся влага стоит в воздухе над городом. Туман должен рассеяться к 20 октября. Уже завтра ветер усилится до 4-9 м/с и метеорологические процессы будут протекать более активно", – рассказала синоптик.

На фоне безветрия в Барнауле также начала расти концентрация вредных примесей в атмосферном воздухе, но опасные значения на данный момент не превышены. Об этом amic.ru рассказала начальник комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды Алтайского ЦГМС Кира Шутова.

Как ранее сообщало наше издание, в международном аэропорту имени Титова из-за густого тумана начиная с 16 октября на несколько часов задерживают авиарейсы. В пятницу из Барнаула по расписанию не смогли вылететь самолеты в Москву, Екатеринбург, Сочи, Казань и Санкт-Петербург.