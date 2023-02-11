Сиреневый туман. О погоде в Алтайском крае 11 февраля
Туман будет в регионе, где три дня в воздухе будут накапливаться вредные примеси
11 февраля 2023, 06:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае в субботу, 11 февраля, ожидается -13...-18 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.
"В отдельных районах небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с", – рассказали синоптики.
В Барнауле преимущественно без осадков, в утренние часы возможна изморозь. Температура -13...-15 градусов.
Напомним, накануне в Барнауле и Бийске объявили режим "чёрного неба" почти на трое суток – с 10 до 13 февраля.
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