Систему экзамена для мигрантов в России могут изменить
Им могут добавить задания по устной речи
18 апреля 2024, 10:55, ИА Амител
Ручка и тетрадь / Фото: pxhere.com/ru/photo/917715
В Рособрнадзоре рассказали о том, возможно ли изменение системы экзамена для мигрантов и включение в него проверки устной речи. Об этом сообщает РБК.
В ведомстве отметили, что мигранты должны иметь возможность поддерживать устную коммуникацию с жителями страны. При этом сейчас проверки устной речи в экзамене для приезжих нет.
Для появления такой практики нужно будет внести изменения в положение об экзамене по русскому языку как иностранному, по истории России и по основам законодательства РФ.
11:06:17 18-04-2024
В МарииРа на горе "людоеда" из сказки встретил, по русски не понимает. Ни про пиво, ни про рыбу. Бабушка работница магазина сказала что на ракшинскую зарплату только такие персонажи и нанимаются. Получается россияне и их дети терпят, этих пассажиров, ради барышей физкультурника ?
11:20:58 18-04-2024
Вот именно, все беды от этих коммерсантов. За копейку воробья в поле загоняют.Т олько до них до сих пор дойти не может (хоть и странно это уже теперь), что жить все-таки придется в России, никто их на западе не ждет. А потому строить и облагораживать надо свою страну.
11:57:27 18-04-2024
На чей Крым могут заваливаться
12:07:49 18-04-2024
Да сколько можно писать уже про Ракшина и Марию-Ра. Он лет 15 назад ее еще продал москвичам.
Он полтора десятка лет там уже далеко не хозяин. Он сейчас недвижимостью занимается. Строит дома и гостиницы.