Систему экзамена для мигрантов в России могут изменить

Им могут добавить задания по устной речи

18 апреля 2024, 10:55, ИА Амител

Ручка и тетрадь / Фото: pxhere.com/ru/photo/917715

В Рособрнадзоре рассказали о том, возможно ли изменение системы экзамена для мигрантов и включение в него проверки устной речи. Об этом сообщает РБК.

В ведомстве отметили, что мигранты должны иметь возможность поддерживать устную коммуникацию с жителями страны. При этом сейчас проверки устной речи в экзамене для приезжих нет.

Для появления такой практики нужно будет внести изменения в положение об экзамене по русскому языку как иностранному, по истории России и по основам законодательства РФ.