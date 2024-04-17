В России вычислять проституток предложили при помощи искусственного интеллекта

Милонов указал, что всякие профурсетки мешают порядочным людям искать вторую половинку

17 апреля 2024, 14:47, ИА Амител

Эскортница с сайта знакомств / Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил при помощи искусственного интеллекта отделить на сайтах знакомств эскортниц, содержанок и альфонсов от порядочных женщин и мужчин, которые ищут в интернете свою любовь, пишет "Парламентская газета".

Милонов напомнил, что когда из России уходил популярный сервис онлайн-знакомств Tinder, многие жаловались, что теперь не будет нормальных онлайн-площадок для поиска второй половинки. Однако, по его словам, в стране уже создали приложения гораздо лучше. Но есть одна проблема.

"Проститутки, содержанки и эскортницы, которые маскируются на сайтах под нормальных девушек", – указал парламентарий.

Милонов уверен, что профурсеток можно вычислять при помощи искусственного интеллекта и блокировать их при регистрации.

"Я разговаривал с администраторами подобных сервисов. Они подтверждают, что проститутки и эскорт-агентства легко просчитываются", – подчеркнул депутат.

Он предложил обязать сайты знакомств заниматься отсевом непорядочных людей. При этом Роскомнадзор может следить за этим процессом и блокировать сами сервисы.