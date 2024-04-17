В России вычислять проституток предложили при помощи искусственного интеллекта
Милонов указал, что всякие профурсетки мешают порядочным людям искать вторую половинку
17 апреля 2024, 14:47, ИА Амител
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил при помощи искусственного интеллекта отделить на сайтах знакомств эскортниц, содержанок и альфонсов от порядочных женщин и мужчин, которые ищут в интернете свою любовь, пишет "Парламентская газета".
Милонов напомнил, что когда из России уходил популярный сервис онлайн-знакомств Tinder, многие жаловались, что теперь не будет нормальных онлайн-площадок для поиска второй половинки. Однако, по его словам, в стране уже создали приложения гораздо лучше. Но есть одна проблема.
"Проститутки, содержанки и эскортницы, которые маскируются на сайтах под нормальных девушек", – указал парламентарий.
Милонов уверен, что профурсеток можно вычислять при помощи искусственного интеллекта и блокировать их при регистрации.
"Я разговаривал с администраторами подобных сервисов. Они подтверждают, что проститутки и эскорт-агентства легко просчитываются", – подчеркнул депутат.
Он предложил обязать сайты знакомств заниматься отсевом непорядочных людей. При этом Роскомнадзор может следить за этим процессом и блокировать сами сервисы.
14:59:49 17-04-2024
Этот конечно глушеный напрочь.
15:35:19 17-04-2024
В Думе реально никто не понимает что подобные "инициативы" и есть прямая и самая эффективная дискредитация власти с которой никакие фейки не сравнятся? Заткните уж кто-нибудь этого пациента.
17:50:51 17-04-2024
Толком ни один закон не работает. Ни закон о такси, ни закон о профурсетках. ни закон о том, что для государства самая главная и приоритетная ценность - это человек. Никто не следит за выполнение закона. Только делается вид. Специальных органов и служб очень много. Однако.... Бездельники получающие зарплату.
18:45:07 17-04-2024
Хорошая идея. Но опробовать в первую очередь на чиновниках и политиках на выявление реальных и ,,политических,, прости...ок. И заблокировать их. Правда этот инициатор может оказаться в первых рядах. И для страны опасно. так как наступит безвластие и анархия.
19:35:41 17-04-2024
Такое впечателение, что в Думе всего два депутата. Лупа и Пупа. Сегодня Лупа за Пупу, а завтра Пупа за Лупу.
19:57:41 17-04-2024
Милонов указал, что всякие профурсетки мешают порядочным людям искать вторую половинку. Зачем он так про свою жену, мать, бабушку и дочерей ?
20:48:01 17-04-2024
Ну я например специально там зарегался что бы искать таких. И да, до сих пор ни одной не нашел))
11:49:11 18-04-2024
Зачем? Сущность в принципе одна. Одни перед всеми,другие перед мужем.