"Не отменяйте выборы!" На Алтае приняли новую систему избрания глав муниципалитетов

От "вы лишаете граждан права выбирать" до "ответственность за власть должен нести губернатор" – так представители разных фракций парламента Алтайского края оценили новую систему назначения глав муниципалитетов в регионе. Они поспорили, но все же приняли новый порядок, частично отменяющий выборы и добавляющий губернатора в процесс выбора кандидатов. Вопрос, ставший лишь элементом обновления системы МСУ в регионе, рассмотрели на сессии АКЗС в четверг, 30 октября.

Суть предлагаемых изменений

О сути новой модели избрания глав муниципальных образований в интервью amic.ru рассказывал вице-спикер АКЗС, председатель комитета по правовой политике Денис Голобородько. В ней два ключевых правила:

На уровне городов и районов отменяется действующий сейчас формат проведения конкурса с участием комиссий и последующим голосованием депутатов муниципалитета. Теперь на "суд" народных избранников будут отправлять не менее двух кандидатов, которых выберет губернатор Алтайского края. Причем только из тех, кого ему предложат политические партии, Общественная палата, Ассоциация "Совет муниципальных образований". Выбирать главу из согласованных губернатором вариантов будут все те же местные депутаты. А вот всенародных выборов глав городов и районов больше не будет, впрочем, на этом уровне их в регионе и так уже практически не было. На уровне сел будет два варианта – либо проводить выборы, либо конкурс с депутатским голосованием. Выбирать модель будет представительный орган поселения.

По словам Дениса Голобородько, перед принятием закона мнение представителей МСУ, конечно, узнавали. Из 69 органов местного самоуправления городского, окружного и районного уровней 47 руководителей представительных органов высказались за то, чтобы глава избирался по представлению губернатора. Свой опрос провели и в Ассоциации "Совет муниципальных образований", поддержку получили от 50 глав. Голобородько подытожил: "за" выступили 80% органов МСУ.

«Мы обсуждали с муниципальным сообществом, они говорят о следующих важных аспектах (которые несет эта реформа. – Прим. ред.): профессионализм глав, которые должны приходить на эти должности, и финансовый уровень территорий. Сегодня, чтобы эффективно выполнять задачи по обеспечению жизнедеятельности населения, нужно работать с правительством, краевым Законодательным собранием и привлекать дополнительные ресурсы», – рассказал депутат журналистам на сессии.

Впрочем, противников новой системы было немало.

Всех на выборы

Резко против всегда выступает КПРФ.

«Лишая граждан возможности самим выбирать главу муниципалитета, мы, увы, ограничиваем их возможности непосредственно осуществлять местное самоуправление <…>. А еще нас не впечатляют сведения о том, что предлагаемый вариант избрания главы поддержало большое количество представительных органов. Нас, прежде всего, интересует мнение рядовых избирателей, простых жителей, а не муниципальных начальников», – заявил глава фракции КПРФ Андрей Кривов.

Руководитель депутатского объединения "Справедливая Россия – За правду" Александр Молотов "копал" намного глубже. Он напомнил, что по Конституции выражением власти народа является референдум и свободные выборы. А АКЗС сейчас эти выборы отменяет. Засомневался депутат и в репрезентативности голосования органов МСУ, судя по всему, подразумевая, что действующие главы муниципалитетов и представительных органов уже подконтрольны краевой власти, от того и не стали сопротивляться.

«У нас есть возможность все формы прописать в законе, пусть они сами уставом определяют <…>. Наша фракция всегда настаивала, что выборы – наиболее оптимальный способ наделения полномочиями, в том числе и особо на уровне местного самоуправления. Мы против», – сказал Молотов.

Еще Жириновский говорил

Вторая коммунистическая фракция в АКЗС – "Коммунисты России" – изменения поддержала.

«Наша партия тоже в целом выступает за выборы на всех уровнях. Но есть еще и критерии эффективности. И как раз для Алтайского края, как для региона с непростой социально экономической ситуацией, это очень важно. Очень часто выбирают людей, которые хорошо говорят, имеют хороших технологов, но управляют из рук вон», – сказал представитель фракции Сергей Малинкович.

За новую систему и ЛДПР. По словам главы фракции Владимира Семенова, именно губернатор должен нести всю полноту ответственности за исполнительную власть в регионе.

«Вместе с тем у политических партий есть право предложить губернатору своих кандидатов. А у муниципальных депутатов есть право не поддержать представленные кандидатуры. Если бы у нас с вами в регионе сложилась практика, предложенная Владимиром Вольфовичем Жириновским – в случае досрочного прекращения полномочий несправившегося главы муниципалитета на его место предлагать кандидатуры от оппозиционных партий, в первую очередь от ЛДПР, – это бы добавило стимула для всех фракций», – подчеркнул Семенов.

В итоге закон, конечно, приняли с раскладом сил 41 "за" и 18 "против". Новые правила вступают в силу постепенно, все действующие главы свой срок доработают.