НОВОСТИНаука и образование

Губернатор пообещал выплачивать школьникам до 120 тысяч рублей за поступление в вуз

Глава Омской области принял решение о единовременных выплатах умным первокурсникам

23 мая 2023, 12:01, ИА Амител

Студенты / Фото: amic.ru
Студенты / Фото: amic.ru

В Омской области выпускники школ после поступления в вузы получат единовременную выплату, рассказал глава региона Виталий Хоценко в своём Telegram-канале.

Губернатор отметил, что выплату получат только те первокурсники, которые поступили с высоким баллом ЕГЭ на очное отделение в омские вузы.

"Размер выплаты составит от 30 до 120 тысяч рублей в зависимости от результатов", – пояснил Хоценко и пожелал всем выпускникам удачи на экзаменах.

Как уточняет NGS55.ru, размер выплаты будет зависеть от суммы баллов по трём сданным предметам: 30 тысяч рублей – от 240 до 249 баллов, 42 тысячи – от 250 до 259 баллов, 60 тысяч – от 260 до 269 баллов, 120 тысяч – от 270 баллов.

Губернаторы омская область егэ инициативы

Комментарии 6

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Гость

12:15:08 23-05-2023

Интересно, почему в заголовке не написано "Губернатор Омской области", а просто "Губернатор"?

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Гость

12:21:35 23-05-2023

А чтобы родители выпускников зашли и прочитали такую нужную новость. Еще бы освежили средние зарплаты там.

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Гость

12:23:46 23-05-2023

Отличный стимул для ребят! надеюсь это не голословная подготовка к выборам Губернатора..

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Гость

12:31:04 23-05-2023

Гость (12:23:46 23-05-2023) Отличный стимул для ребят! надеюсь это не голословная подгот... жаль, что не нашего региона

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Гость

12:26:31 23-05-2023

Давать надо не за поступление, а за окончание с красным дипломом либо по окончанию школы, либо по окончанию вуза.

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Гость

15:51:19 23-05-2023

Походу выпускникам с высоким баллом ЕГЭ никуда не упёрлись унылые омские вузы, раз их собрались мотивировать деньгами. А скорее всего это обычный предвыборный ход.

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