Губернатор пообещал выплачивать школьникам до 120 тысяч рублей за поступление в вуз

Глава Омской области принял решение о единовременных выплатах умным первокурсникам

23 мая 2023, 12:01, ИА Амител

Студенты / Фото: amic.ru

В Омской области выпускники школ после поступления в вузы получат единовременную выплату, рассказал глава региона Виталий Хоценко в своём Telegram-канале.

Губернатор отметил, что выплату получат только те первокурсники, которые поступили с высоким баллом ЕГЭ на очное отделение в омские вузы.

"Размер выплаты составит от 30 до 120 тысяч рублей в зависимости от результатов", – пояснил Хоценко и пожелал всем выпускникам удачи на экзаменах.

Как уточняет NGS55.ru, размер выплаты будет зависеть от суммы баллов по трём сданным предметам: 30 тысяч рублей – от 240 до 249 баллов, 42 тысячи – от 250 до 259 баллов, 60 тысяч – от 260 до 269 баллов, 120 тысяч – от 270 баллов.