Систему водоснабжения и канализации обновят в барнаульском поселке

Барнаульская мэрия заказала проектно-сметную и рабочую документацию на 14,4 млн рублей

05 июля 2024, 08:01, ИА Амител

Водоснабжение / Фото: unsplash.com

Мэрия Барнаула заказала проектно-сметную и рабочую документацию на строительство объекта водоотведения и водопонижения в барнаульском поселке Плодопитомник. На документы потратят 14,4 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Закупка появилась на портале 4 июля, заявки на нее можно будет подавать до 24 июля. Итоги лота подведут 29 июля.

Подрядчик приступит к работам с даты подписания контракта. До 25 декабря 2024 года должны быть проведены инженерно-геодезические, геологические, гидрологические, а также экологические изыскания, а до 31 августа 2025-го – инженерно-гидрологические изыскания. До 25 декабря 2025 года компания-победитель разработает проектно-сметную документацию и пройдет государственную экспертизу. Контракт будет действовать до 24 января 2026 года.

Целью проектной документации является "разработка оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и эффективных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений при строительстве, их частей, с учетом передового мирового опыта применения инновационных технологий и материалов".

Деньги на проектно-сметную документацию возьмут из бюджета Барнаула.

Сам объект будет строиться в пять этапов с 2026 по 2028 год. Необходимо организовать поверхностный сток и понижение уровня грунтовой воды в границах поселка Плодопитомник по улицам Цветы Алтая, Космическая, Беговая, Павлюкова и Березовая Роща. Общая площадь работ составит около 30 га. Кроме того, должно быть предусмотрено восстановление разрушенного благоустройства.