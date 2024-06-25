Власти Барнаула не нашли подрядчика на строительство школы в квартале 2033
На аукцион не было подано ни одной заявки
25 июня 2024, 12:20, ИА Амител
Власти Барнаула не смогли найти подрядчика на строительство средней школы в квартале 2033 на ул. Попова, 130. За работы мэрия была готова заплатить более 1,5 млрд рублей, однако заявку на лот так никто и не подал. Информация об этом есть на портале госзакупок.
Желающие могли подавать заявки до 19 июня, итоги аукциона подвели 21 июня. Из-за отсутствия кандидатов закупка не состоялась. Вероятнее всего, через некоторое время городская администрация еще раз попытается найти подрядчика на строительство.
Отметим, власти хотят, чтобы школа была построена до 1 ноября 2027 года. Работы должны начаться сразу после заключения контракта. А до 1 июня 2025 года – завершиться демонтаж ограждений и комплекс работ по общестроительным работам и по устройству подкрановых путей.
Новая школа будет высотой четыре этажа на 1100 учащихся. Каждый класс вместит по 25 человек. Дети будут учиться в одну смену.
В здании планируется сделать вестибюль, гардеробы, учебные кабинеты и лаборантские, организовать физкультурно-спортивную зону с двумя спортзалами, тренажерными залами и плавательным бассейном. В школе будет актовый зал на 463 кресла с эстрадой, библиотека с читальным залом, столовая, пищеблок, медицинский блок и хозяйственные помещения.
Спортивная зона появится и на улице. В нее войдут поле для игры в футбол и ручной мяч, прямая и круговая беговые дорожки, две площадки для гимнастики, баскетбольная площадка, полоса и яма с песком для прыжков в длину, а также тренажерная площадка.
На улице будет три зоны для подвижных игр и одна – для тихого отдыха, отделы плодового сада и питомника, полевых и овощных культур, для коллекции растений. Проектом предусмотрена метео- и географическая площадка, а также место для высадки учеников с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас на территории будущей школы располагается пустырь и стройплощадка.
Напомним, что мае в Барнауле не состоялась закупка по ремонту выставочного зала музея "Город" за 17,4 млн рублей. Тогда заявку также никто не подал. Однако в июне мэрия еще раз объявила аукцион, желающие могут подавать заявки на него до 26 июня.
12:24:09 25-06-2024
Про 2033 -ИЗДЕВАЕТЕСЬ????? При нашей изменчивости всего и вся как в калейдоскопе, даже 2025 невозможно прогнозировать!!!
12:40:18 25-06-2024
Гость (12:24:09 25-06-2024) Про 2033 -ИЗДЕВАЕТЕСЬ????? При нашей изменчивости всего и вс... Ну почему же нельзя) Налог на прибыль поднимают на 25%, упрощенцы будут платить налог с оборота или 5, или 7 процентов (с оборота, Карл!), при этом данный побор почему-то называют НДС, хотя это типикал налог с продаж как он есть... И т.д.
12:55:16 25-06-2024
Гость (12:24:09 25-06-2024) Про 2033 -ИЗДЕВАЕТЕСЬ????? При нашей изменчивости всего и вс... Прочитайте несколько раз текст и может дойдёт,что школу планируют закончить до 1 сентября 2027 (!!!!)года.
А ваши "Про 2033-ИЗДЕВАЕТЕСЬ" - это квартал застройки!!!!! Даже не годовой квартал,которых всего 4!
13:28:20 25-06-2024
Гость (12:55:16 25-06-2024) Прочитайте несколько раз текст и может дойдёт,что школу план... сейчас эксперты новости не читают.
заголовка достаточно.
13:49:31 25-06-2024
Гость (12:55:16 25-06-2024) Прочитайте несколько раз текст и может дойдёт,что школу план... И что, вы можете предсказать, что и как изменится до 2027 года? Да сейчас глубина планирования - в лучшем случае месяц. А то и меньше. Ща вам понапринимают законов задним числом, и будете махать и улыбаться. Думаете, руководители строительных контор этого не понимают?
16:26:02 25-06-2024
Гость (13:49:31 25-06-2024) И что, вы можете предсказать, что и как изменится до 2027 го... А ты можешь школу за прогнозируемый месяц построить? Дерзай!
17:32:36 25-06-2024
Гость (16:26:02 25-06-2024) А ты можешь школу за прогнозируемый месяц построить? Дерзай!... Вот как, как из моих слов можно было вывести то, что вы написали? Нет, дорогой, за месяц школу никто построить не может. И за год, скорее всего, тоже. И именно поэтому вменяемые люди в это дело сейчас не полезут. Потому что объявят, например, мобилизацию - и ты без рабочих и без техники. А контракт - вот он. Ну или цены на стройматериалы скакнут раза в два-три, или налогов нашему государству опять не хватит, и оно еще разок "донастроит" налоговую систему. Не всем же так везет, как строителям музея - попросили, и им денег дали. Еще попросили, еще дали.
12:56:19 25-06-2024
Гость (12:24:09 25-06-2024) Про 2033 -ИЗДЕВАЕТЕСЬ????? При нашей изменчивости всего и вс... 2033 это не год . это квартал)
13:10:45 25-06-2024
Гость (12:56:19 25-06-2024) 2033 это не год . это квартал)... Люди не умеют читать - каша в голове.
13:33:41 25-06-2024
Еще и минусят.. обиженки)))))))))))
13:40:51 25-06-2024
Плохо что не нашли подрядчика, формальный подход. Даже из других регионов никто не заинтересовался? Нам школа нужна! Петицию уже создавали по этому строительству. Как квартиры строить, так вот они, а как школу, так ни одной заявки!
15:21:25 25-06-2024
гость (13:40:51 25-06-2024) Плохо что не нашли подрядчика, формальный подход. Даже из др... Они не выставляют на аукионы РФ ....крутят только внутри региональные......Боятся конкуренции..и не только!!!!!!!!!!!! Как Ракшин со своей Марией -Ра долго не пускал не Ленту..не Метро..не Магнит..и т и тп.............
13:54:21 25-06-2024
То есть человейники они находят кому строить, а школы нет ?
Не умеют управлять городом пускай в свои деревни возвращаются . Или на фабрики и заводы идут трудится ( там же с их отчётности бешеные зарплаты)
16:52:25 25-06-2024
"Напомним, что мае в Барнауле не состоялась закупка по ремонту выставочного зала музея "Город" за 17,4 млн рублей. Тогда заявку также никто не подал. Однако в июне мэрия еще раз объявила аукцион, желающие могут подавать заявки на него до 26 июня" - ну то есть проблема системная: тут или качество проектно-сметной документации такое, что нормальные застройщики не берутся, или сроки нереальные, или условия закупки такие.... Зато кварталы строить одни за одним те же самые застройщики спокойно берутся. Пора решать вопрос по другому - вот тебе квартал, но пока не начнешь строить школу, ни одного разрешения на строительства не получишь
20:24:33 25-06-2024
Урбанизко (16:52:25 25-06-2024) "Напомним, что мае в Барнауле не состоялась закупка по ремон... ты же понимаешь, что тогда застройщик в тридорога эту школу включит в квадратный метр жилья? А с нашей администрацией ни один уважающий себя застройщик дел добровольно иметь не будет.
22:15:35 25-06-2024
Тенденция. Что застройшики говорят? - мало денег, нет веры властям?