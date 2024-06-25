Власти Барнаула не нашли подрядчика на строительство школы в квартале 2033

На аукцион не было подано ни одной заявки

25 июня 2024, 12:20, ИА Амител

Проект школы в квартале 2033 / Фото: портал госзакупок

Власти Барнаула не смогли найти подрядчика на строительство средней школы в квартале 2033 на ул. Попова, 130. За работы мэрия была готова заплатить более 1,5 млрд рублей, однако заявку на лот так никто и не подал. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Желающие могли подавать заявки до 19 июня, итоги аукциона подвели 21 июня. Из-за отсутствия кандидатов закупка не состоялась. Вероятнее всего, через некоторое время городская администрация еще раз попытается найти подрядчика на строительство.

Отметим, власти хотят, чтобы школа была построена до 1 ноября 2027 года. Работы должны начаться сразу после заключения контракта. А до 1 июня 2025 года – завершиться демонтаж ограждений и комплекс работ по общестроительным работам и по устройству подкрановых путей.

Новая школа будет высотой четыре этажа на 1100 учащихся. Каждый класс вместит по 25 человек. Дети будут учиться в одну смену.

В здании планируется сделать вестибюль, гардеробы, учебные кабинеты и лаборантские, организовать физкультурно-спортивную зону с двумя спортзалами, тренажерными залами и плавательным бассейном. В школе будет актовый зал на 463 кресла с эстрадой, библиотека с читальным залом, столовая, пищеблок, медицинский блок и хозяйственные помещения.

Спортивная зона появится и на улице. В нее войдут поле для игры в футбол и ручной мяч, прямая и круговая беговые дорожки, две площадки для гимнастики, баскетбольная площадка, полоса и яма с песком для прыжков в длину, а также тренажерная площадка.

На улице будет три зоны для подвижных игр и одна – для тихого отдыха, отделы плодового сада и питомника, полевых и овощных культур, для коллекции растений. Проектом предусмотрена метео- и географическая площадка, а также место для высадки учеников с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас на территории будущей школы располагается пустырь и стройплощадка.

Напомним, что мае в Барнауле не состоялась закупка по ремонту выставочного зала музея "Город" за 17,4 млн рублей. Тогда заявку также никто не подал. Однако в июне мэрия еще раз объявила аукцион, желающие могут подавать заявки на него до 26 июня.