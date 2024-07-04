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Мэрия Барнаула дважды не смогла найти подрядчика для ремонта музея "Город"

Уже два раза на закупку никто не заявился

04 июля 2024, 08:00, ИА Амител

Проект отремонтированного выставочного зала / Фото: портал госзакупок
Проект отремонтированного выставочного зала / Фото: портал госзакупок

Мэрия Барнаула со второго раза не смогла найти подрядчика, который отремонтирует выставочный зал музея "Город" на проспекте Ленина, 111, за 17,4 млн рублей. Власти пытались сделать это в мае и в июне, однако заявки на лот оба раза никто не подал. Информация об этом есть на портале госзакупок.

В первый раз барнаульская мэрия пыталась найти подрядчика на капремонт выставочного зала в мае 2024 года за 17,4 млн рублей. Тогда никто не принял участие в аукционе. 18 июня администрация города выложила такую же закупку с той же ценой. Подрядчики могли подавать заявки до 26 июня, 28 июня должны были подвести итоги, однако ни одной заявки снова не поступило.

По планам мэрии, подрядчик должен был начать работы с даты заключения контракта и закончить их до 15 августа. По договору он обязался отремонтировать выставочные залы и кабинеты, сделать освещение подвальных помещений и лестничных клеток, привести в норму системы водоснабжения, канализации, тепловентиляции в подвале, сети электроснабжения и так далее.

Теперь неизвестно, когда закупка вновь появится на портале и изменятся сроки работ и их цена.

Отметим, что решение о капремонте в выставочном зале "Города" принял мэр Барнаула Вячеслав Франк еще в январе 2022 года. Тогда члены Союза художников России попросили его сделать в краевой столице современное пространство для выставок, творческих встреч и мастер-классов.

Напомним, что ранее власти Барнаула не нашли подрядчика и на строительство средней школы в квартале 2033 на ул. Попова, 130. За работы мэрия была готова заплатить более 1,5 млрд рублей, однако заявку так никто и не подал.

госзакупки ремонт музей

Комментарии 8

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Гость

08:09:56 04-07-2024

Так у нас же вроде бы уже вопрос с подрядчиками ремонтов музеев вопрос решён раз и навсегда?

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dok_CФ

08:15:35 04-07-2024

Рыночная..

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Гость

08:17:28 04-07-2024

Я вот тоже хотел ремонт дома сделать за 20 тысяч. Но ни кто не соглашается, что ещё раз подтверждает, у нас ленивые и алчные люди

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Гость

08:41:08 04-07-2024

Позор нашей администрации !!! давно плора организовать свою бригаду по ремонту. Или откатов будет меньше а ответственности больше?

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dok_CФ

09:43:56 04-07-2024

У администрации есть инструкции которыми надо следовать.. кто их только создавал..?

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Гость

10:02:54 04-07-2024

С такими жесткими сроками, да в текущих условиях когда проблемы с поставками и заказанное может идти месяцами - не думаю что найдутся желающие. И смета еще непонятно какая.

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Гость

11:12:15 04-07-2024

17 млн это "бесплатно". И не найдете

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Гость

13:44:11 04-07-2024

сразу видно. все отметившиеся не в курсе 44 ФЗ. чтоб поднять цену за ремонт надо 3 несотоявшихся аукциона. после этого поднимается цена, для аукциона или подписывается контракт, с кем надо. иначе ни как . государственный заказ.

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