"Ситуация критическая". Эксперт оценил волнения Матвиенко из-за низких зарплат педагогов
Глава профсоюза "Учитель" заявил amic.ru, что у педагогов адская работа с множеством конфликтов и бумажной волокитой
30 апреля 2025, 14:25, ИА Амител
Возмущение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко зарплатами молодых учителей отражает беспокойство властей ситуацией в сфере образования, которая стремительно ухудшается, заявил в беседе с amic.ru председатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Дмитрий Казаков.
Ранее на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге Валентина Матвиенко заявила, что молодые учителя получают в несколько раз меньше разносчиков пиццы и на эти деньги невозможно содержать семью. Она также отметила, что в Минпросвещения постоянно говорят о росте конкурса в педвузы, но никогда не рассказывают о том, сколько выпускников вузов пришло в школу и ушло из нее, не проработав и года. По ее словам, из 1,1 млн выпускников педвузов только 40% устраиваются работать по профессии, пишет "Парламентская газета".Дмитрий Казаков указал, что Валентина Матвиенко абсолютно права: если молодой преподаватель, особенно в регионах, приходит в школу и возьмет на себя нормальную нагрузку, одну или полторы ставки, то будет получать не выше одного МРОТ – где-то чуть больше или меньше в зависимости от региона.
"Я работаю в школе около 20 лет и могу точно сказать, что в первые годы на эти деньги не то что семью – себя прокормить непросто без помощи родителей и еще какой-то поддержки со стороны", – отметил собеседник.
Только если педагог возьмет две-три ставки, да еще и с классным руководством, тогда он сможет как-то существовать, пояснил эксперт. По его словам, такое положение дел не способствует улучшению ситуации с кадрами в учебных заведениях:
"С нагрузкой в две-три ставки молодые люди работают в школе недолго, они обычно или уходят вскоре, или ищут дополнительную работу, где выше оплата, на которую потом переходят. Редко кто остается. Я работал в нижегородских школах 17 лет и могу сказать, что молодежи там практически нет. Адские условия труда, куча конфликтов, постоянные бездумные реформы, конкурсы, бумажные волокиты, плюс еще зарплата минимальная".
Дмитрий Казаков также сообщил, что в 2023 году профсоюз "Учитель" выступал с инициативой через думскую фракцию КПРФ законодательно установить ставку школьного учителя размером два МРОТ. Однако большинство законодателей проголосовали против этого предложения, мотивировав отказ тем, что в бюджет эти средства не заложены.
"Некоторое время назад ЛДПР предлагала поднять ставку учителя до пяти МРОТ, это также поддержано не было. В разном виде инициативы об изменении формы оплаты учителям регулярно звучат с 2018 года. Но сейчас ситуация критическая: по нашим данным, нехватка учителей составляет минимум 250 тысяч человек. Видимо, этим беспокойством и вызваны слова Матвиенко. Хотя сейчас даже увеличение ставки до двух МРОТ ситуацию вряд ли исправит", – заключил руководитель профсоюза "Учитель".
15:18:39 30-04-2025
А в Алтайском крае у педагогов ,наверное,еще и одна из самых низких зарплат в стране
КАК МОЛОДОЙ СЕМЬЕ ПЕДАГОГОВ купить квартиру,пусть самую простенькую и маленькую? Им даже ипотеку не одобрят!!!
Кто в сельских школах скоро учить детей будет?
19:41:13 30-04-2025
Гость (15:18:39 30-04-2025) А в Алтайском крае у педагогов ,наверное,еще и одна из самых... там свои программы по жилью есть
16:51:06 02-05-2025
Гость (15:18:39 30-04-2025) А в Алтайском крае у педагогов ,наверное,еще и одна из самых... с селами как раз проще- там программа "Земский учитель" работает лет пять уже.
15:40:54 30-04-2025
Как только начнут платить з/п как среднюю по стране(больше 100 вроде как сейчас), даже не максимальную и не 200% (как обещал один персонаж), так и престиж вернется и вакансии заполнятся
15:42:39 30-04-2025
Амик, напишите зарплату молодых педагогов в крае)))
Только не надо писать на 5 ставок. Это, наверное,единственная профессия,где любят писать зарплату на 3 ставки.
А потом удивляются, почему молодежь не идёт в профессию)))
У нас в селе практически одни пенсионеры и предпинсионеры в школе остались. Да и те переучились и ведут разные по сути предметы.
00:31:01 03-05-2025
Гость (15:42:39 30-04-2025) Амик, напишите зарплату молодых педагогов в крае)))Тольк... В нашем селе тоже самое, глубокие пенсионеры, зарплаты - смешные, некоторым доплачивают до МРОТ, практически на уровне уборщиц.
16:04:48 30-04-2025
Аналогичная ситуация и в ВУЗах. Кроме того, преподаватели с огромным стажем и учеными степенями и званиями получают не намного больше ассистентов, которым платят МРОТ. Откуда у молодых появится стимул для карьерного роста?
16:39:05 30-04-2025
А разницы нет никакой в зарплате, молодой или со стажем всё равно одинаково мало. Если взять одну ставку 18 часов, то будет МРОТ и у молодого и у учителя с высшей категорией
16:39:28 30-04-2025
Ребята что за нытье ? всем известно что у учителей маленькая зарплата - зачем туда идти учится? я сестре говорил не иди - зп маленькие - страданешь. Нет пошла - говорит ну может потом нормальные будут зп - я говорю не будут никогда - не поверила - теперь работает и страдает - вот скажите зачем?
17:31:40 30-04-2025
Гость (16:39:28 30-04-2025) Ребята что за нытье ? всем известно что у учителей маленькая...
Да все верно. Но что делать тем, кто уже не один десяток лет работает учителем? Они обречены на нищую старость.
19:42:52 30-04-2025
Гость (17:31:40 30-04-2025) Да все верно. Но что делать тем, кто уже не один десяток... заниматься репетиторством
16:53:08 02-05-2025
Гость (17:31:40 30-04-2025) Да все верно. Но что делать тем, кто уже не один десяток... у нас бОльшая часть россиян обречена на нищенскую старость, а не только учителя
17:30:47 30-04-2025
У Матвиенко волнения.... Так возьми и сделай нормальные зарплаты. Зачем там сидишь? На твои доходы можно все школы Барнаула обеспечить...
17:43:59 30-04-2025
.... (17:30:47 30-04-2025) У Матвиенко волнения.... Так возьми и сделай нормальные зарп...
А ей это надо? Главное, озабоченность высказать. Все имитация деятельности. Ей уже даже и делать ничего не надо, но нахапаться никак не может.
17:31:11 30-04-2025
В бюджетной сфере у всех обычных сотрудников (не руководства) - с з/п просто беда. Я бюджетник, стаж работы - почти 36 лет, квалификационный класс - максимальный. И что? Ничего особенного позволить себе не могу: продукты - по скидкам, одежда - без излишеств, бытовая техника - раз лет в 15 поменять, отпуск - дома. Откладывать, как рекомендуют все финансисты, не с чего. Вот и получается: всю жизнь надеешься на "светлое будущее", а его нет и нет...
19:43:50 30-04-2025
Гость (17:31:11 30-04-2025) В бюджетной сфере у всех обычных сотрудников (не руководства... а что за 36 лет Вы сделали, чтобы улучшить своё положение?
21:03:41 30-04-2025
Гость (19:43:50 30-04-2025) а что за 36 лет Вы сделали, чтобы улучшить своё положение? ... Как только с родительской шеи слезешь,так и поймёшь.
06:08:06 01-05-2025
Гость (21:03:41 30-04-2025) Как только с родительской шеи слезешь,так и поймёшь.... Это простой вопрос. А знаешь, какой ответ? НИЧЕГО. Ничего человек не сделал для себя - всё ждёте, что придёт добрый дядя, вас накормит, напоит и обует, да ещё денег даст. А так не будет. Никогда.
08:02:27 01-05-2025
Гость (06:08:06 01-05-2025) Это простой вопрос. А знаешь, какой ответ? НИЧЕГО. Ничего че...
У некоторых совесть есть. И воровать они не могут. И спекуляцией не умеют заниматься. А это бизнес по-вашему.
10:59:43 01-05-2025
Гость (08:02:27 01-05-2025) У некоторых совесть есть. И воровать они не могут. И спе... Буратинка, для того, чтобы зарабатывать 100-200 тысяч в месяц воровать не надо - надо просто работать. Головой или руками.
16:59:28 02-05-2025
Гость (10:59:43 01-05-2025) Буратинка, для того, чтобы зарабатывать 100-200 тысяч в меся... предложите варианты для женщин 45+ и не на словах, а чтобы реально взяли на работу?
18:21:57 02-05-2025
Гость (10:59:43 01-05-2025) Буратинка, для того, чтобы зарабатывать 100-200 тысяч в меся... Про 100 соглашусь, 200 в Алт крае уже сложно.
21:50:35 04-05-2025
Гость (10:59:43 01-05-2025) Буратинка, для того, чтобы зарабатывать 100-200 тысяч в меся... В школе??? Но я , ведь, учился на учителя. Должно же быть :1 ставка - нормальная зарплата? Зачем придумывать стахановские 2 -3 ставки?
22:40:45 30-04-2025
Гость (19:43:50 30-04-2025) а что за 36 лет Вы сделали, чтобы улучшить своё положение? ... Я получила высшее образование и почти 36 лет работала и работаю по специальности. И моя работа мне нравится. Так почему я должна её менять? Это во-первых. А во-вторых, не все способны делать бабло из всего, к чему прикоснутся. И не факт, что это есть хорошо.
10:58:32 01-05-2025
Гость (22:40:45 30-04-2025) Я получила высшее образование и почти 36 лет работала и раб... так Вы за выслугу лет денег ждёте? Так это не армия. Ну намажьте свою высшую категорию на хлеб. Я объясню - Вы 36 лет не делали НИ ЧЕ ГО. Сидели ровно на попе.
23:32:34 01-05-2025
Гость (10:58:32 01-05-2025) так Вы за выслугу лет денег ждёте? Так это не армия. Ну нама... Все профессии важны, все профессии нужны. В государстве, в бюджете, по регионам перекос, угрожающее расслоение по оплате труда, а Вы, мягко выражаясь, хамите честным добросовестным труженикам, любящим свое дело, болеющим за страну.
00:35:05 03-05-2025
Гость (10:58:32 01-05-2025) так Вы за выслугу лет денег ждёте? Так это не армия. Ну нама... Ничего себе ровно... В школе ровно сидеть не получится, дети и родители не дадут.
00:00:10 01-05-2025
Гость (19:43:50 30-04-2025) а что за 36 лет Вы сделали, чтобы улучшить своё положение? ... Ну скорее всего высшую категорию получил, а вы?
21:12:29 30-04-2025
Гость (17:31:11 30-04-2025)бытовая техника - раз лет в 15 поменять. Да вы батенька/матушка - мот. Зачем вы работающую бытовую технику раз в 15 лет меняете?
00:06:18 01-05-2025
Гость (17:31:11 30-04-2025) В бюджетной сфере у всех обычных сотрудников (не руководства... Все так 6 лет в бюджете (в Вузе ), ушел специалистом в коммерческую организацию ЗП на испытательном сроке в 3,2 раза выше, чем у ст. преподавателя.
22:20:35 30-04-2025
Немолодой специалист. Работаю в школе 29 лет. В этом году 25 часов. Категория высшая. Зарплата - 28244. Еще 2 тыс с лишним доплачивают сейчас. Этот год последний в школе. Ухожу.
08:59:18 01-05-2025
Гость (22:20:35 30-04-2025) Немолодой специалист. Работаю в школе 29 лет. В этом году 25... удачи в новом плавании.
16:40:30 02-05-2025
Курганская область, пед университет. Доцент, кандидат наук - 36 тыс на руки и все! По эффективному контракту (который преподаватели заполняют) в год не заплатили не копейки! Зато штат проректоров расширяется. Куча всяких требований, отчетов, воспитательная работа без оплаты. Терпение уже на грани у многих!
18:15:36 02-05-2025
Вера (16:40:30 02-05-2025) Курганская область, пед университет. Доцент, кандидат наук -... Кандидат наук - 5 лет студентом+3 в аспирантуре (это в среднем так, верно?). А еще надо насколько я помню методички разрабатывать и научные статьи писать для продления контракта. Как хорошо, что я не дожидаясь совета " Идти учителям в бизнес" уволился с должности ст. преподавателя.