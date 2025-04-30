"Ситуация критическая". Эксперт оценил волнения Матвиенко из-за низких зарплат педагогов

Глава профсоюза "Учитель" заявил amic.ru, что у педагогов адская работа с множеством конфликтов и бумажной волокитой

30 апреля 2025, 14:25, ИА Амител

Педагог в классе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Возмущение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко зарплатами молодых учителей отражает беспокойство властей ситуацией в сфере образования, которая стремительно ухудшается, заявил в беседе с amic.ru председатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Дмитрий Казаков.

Ранее на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге Валентина Матвиенко заявила, что молодые учителя получают в несколько раз меньше разносчиков пиццы и на эти деньги невозможно содержать семью. Она также отметила, что в Минпросвещения постоянно говорят о росте конкурса в педвузы, но никогда не рассказывают о том, сколько выпускников вузов пришло в школу и ушло из нее, не проработав и года. По ее словам, из 1,1 млн выпускников педвузов только 40% устраиваются работать по профессии, пишет "Парламентская газета".Дмитрий Казаков указал, что Валентина Матвиенко абсолютно права: если молодой преподаватель, особенно в регионах, приходит в школу и возьмет на себя нормальную нагрузку, одну или полторы ставки, то будет получать не выше одного МРОТ – где-то чуть больше или меньше в зависимости от региона.

"Я работаю в школе около 20 лет и могу точно сказать, что в первые годы на эти деньги не то что семью – себя прокормить непросто без помощи родителей и еще какой-то поддержки со стороны", – отметил собеседник.

Только если педагог возьмет две-три ставки, да еще и с классным руководством, тогда он сможет как-то существовать, пояснил эксперт. По его словам, такое положение дел не способствует улучшению ситуации с кадрами в учебных заведениях:

"С нагрузкой в две-три ставки молодые люди работают в школе недолго, они обычно или уходят вскоре, или ищут дополнительную работу, где выше оплата, на которую потом переходят. Редко кто остается. Я работал в нижегородских школах 17 лет и могу сказать, что молодежи там практически нет. Адские условия труда, куча конфликтов, постоянные бездумные реформы, конкурсы, бумажные волокиты, плюс еще зарплата минимальная".

Дмитрий Казаков также сообщил, что в 2023 году профсоюз "Учитель" выступал с инициативой через думскую фракцию КПРФ законодательно установить ставку школьного учителя размером два МРОТ. Однако большинство законодателей проголосовали против этого предложения, мотивировав отказ тем, что в бюджет эти средства не заложены.