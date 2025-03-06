Депутатам Госдумы рассказали, почему в России дефицит медиков и учителей

Например, отсутствуют должные меры поддержки

06 марта 2025, 11:42, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

В России из-за низкого уровня оплаты труда происходит отток кадров из сфер здравоохранения и образования. Об этом зампред Счетной палаты Галина Изотова заявила на пленарном заседании Госдумы, пишет "Парламентская газета".

"Наибольшая нехватка наблюдается в палатных сестрах и фельдшерах скорой помощи. Существенная разница в оплате труда в регионах, достигающая иногда трехкратного размера, способствует трудовой миграции. Отсутствуют должные меры поддержки: в ряде регионов менее 10% нуждающихся медработников обеспечены собственным жильем", – рассказала Изотова.

В сфере образования наблюдаются аналогичные тенденции: низкая зарплата, повышенный уровень нагрузки, трудовая миграция, старение кадров.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга отметил, что необходим комплекс мер по повышению престижа работы учителей и врачей.

Он также подчеркнул, что выпускников-медиков много, но трудоустраивается из них только 62%. Поэтому следует выяснить причины такой ситуации и исследовать карьерный путь каждого выпускника.

Что касается образования, то тут ситуация немного иная. В частности, с каждым годом учителей-предметников становится меньше, а выпуск составляет лишь до 10% от общей численности педагогов. По мнению Мажуги, необходим качественный прогноз потребности в кадрах, например, уменьшать поток на модные специальности и направлять на наиболее востребованные государством.

Ранее в Госдуме предложили связать доход учителей с успехами учеников.