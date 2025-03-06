Депутатам Госдумы рассказали, почему в России дефицит медиков и учителей
Например, отсутствуют должные меры поддержки
06 марта 2025, 11:42, ИА Амител
В России из-за низкого уровня оплаты труда происходит отток кадров из сфер здравоохранения и образования. Об этом зампред Счетной палаты Галина Изотова заявила на пленарном заседании Госдумы, пишет "Парламентская газета".
"Наибольшая нехватка наблюдается в палатных сестрах и фельдшерах скорой помощи. Существенная разница в оплате труда в регионах, достигающая иногда трехкратного размера, способствует трудовой миграции. Отсутствуют должные меры поддержки: в ряде регионов менее 10% нуждающихся медработников обеспечены собственным жильем", – рассказала Изотова.
В сфере образования наблюдаются аналогичные тенденции: низкая зарплата, повышенный уровень нагрузки, трудовая миграция, старение кадров.
Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга отметил, что необходим комплекс мер по повышению престижа работы учителей и врачей.
Он также подчеркнул, что выпускников-медиков много, но трудоустраивается из них только 62%. Поэтому следует выяснить причины такой ситуации и исследовать карьерный путь каждого выпускника.
Что касается образования, то тут ситуация немного иная. В частности, с каждым годом учителей-предметников становится меньше, а выпуск составляет лишь до 10% от общей численности педагогов. По мнению Мажуги, необходим качественный прогноз потребности в кадрах, например, уменьшать поток на модные специальности и направлять на наиболее востребованные государством.
Ранее в Госдуме предложили связать доход учителей с успехами учеников.
11:46:33 06-03-2025
зато ментов много и чинуш-штанопросиживающих
11:49:31 06-03-2025
Рассказывайте им побольше, что-ли... С картинками можно даже, в игровой форме. На примере мультфильмов для тех, кто постарше.
11:55:29 06-03-2025
в госдуме говорят, что медикам мало платят, в 3 раза меньше, чем в других регионах, поэтому они уходят из профессии, а ниже попов вещает, что у медико алтайского края зарплата растет как на дрожжах...
кому верить? думается, - ГД
12:39:01 06-03-2025
бгг (11:55:29 06-03-2025) в госдуме говорят, что медикам мало платят, в 3 раза меньше,... мало же.
всего 123.
11:57:51 06-03-2025
Он также подчеркнул, что выпускников-медиков много, но трудоустраивается из них только 62%. //////// Не все могут лечить людей. Если есть диплом, то не значит, что на самом деле врач. Такова жизнь. Человек в 17-18 лет может обладать определенным набором знаний и романтическими представлениями о белом халате, а потом понимает, что всё по- другому. Взрослеет, уходит в другую профессию. Это лучше, чем врач, приносящий вред больным. Необходимо существенно увеличить количество студентов в медвузах, иначе никак. Педагогические тоже должны повысить набор. Только не надо писать, что у страны мало денег! До 2022 года и я думала... На здравоохранение и образование тоже должны найти.
12:31:08 06-03-2025
Гость (11:57:51 06-03-2025) Он также подчеркнул, что выпускников-медиков много, но трудо... Краевые власти должны добиваться дополнительного финансирования для существенного увеличения набора в медицинский и педагогический университеты, в профильные колледжи.
11:59:59 06-03-2025
За 70 т. р., возможно, пошла бы в школу, а так... Я и за 50 посижу в другом месте. В нынешней школе и 100 мало, с такими детками и родителями
12:20:57 06-03-2025
Гость (11:59:59 06-03-2025) За 70 т. р., возможно, пошла бы в школу, а так... Я и за 50 ... Пока не попробуете, не узнаете, как оно. Для кого-то проблема детки-родители, кого-то обожают детки -родители. Как сможете себя проявить.
12:32:27 06-03-2025
Гость (12:20:57 06-03-2025) Пока не попробуете, не узнаете, как оно. Для кого-то проблем... Как себя ни проявляй, зарплата от этого не прибавится...
12:09:56 06-03-2025
Надо же, а мужики-то не знают....
12:18:51 06-03-2025
Потому что в депутаты надо определять лучших из трудового коллектива, а не оторванных от жизни на земле!
12:33:26 06-03-2025
в целом правильное понимание.
людям нужна зарплата, на которую можно жить.
деньги возьмите через упразднение всяких профильных комитетов.
12:43:00 06-03-2025
медикам должны быть льготы по медицине, например бесплатные лекарства в аптеках города, бесплатные путевки и гостиницы на курортах края и тому подобное. Дела короче конкретные для них
12:47:30 06-03-2025
Гость (12:43:00 06-03-2025) медикам должны быть льготы по медицине, например бесплатные ... а кто конкретно вам "должны"?
15:05:29 06-03-2025
Musik (12:47:30 06-03-2025) а кто конкретно вам "должны"?... Ну мне вот, к примеру, должны все, кто в этом сомневается.
13:55:38 06-03-2025
Закрыть платные клиники
14:28:42 06-03-2025
Гость (13:55:38 06-03-2025) Закрыть платные клиники ...
О, вы наверное депутат? А скажите что-нибудь еще на депутатском?
14:34:46 06-03-2025
Конечно надо им рассказывать...А то они живут на другой планете...Красные штаны надели и в ус не дуют...Кю на них...
16:32:06 06-03-2025
"Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга отметил, что необходим комплекс мер по повышению престижа работы учителей и врачей".
Таке это ваша обязанность и ваша работа, "дорогой" наш депутат (в смысле личного потребления бюджетных средств).
Депутаты знают, говорят, что необходимо делать, но ничего не делают.